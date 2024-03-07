ما علاقة صدام حسين بفصل طالبة جامعة عراقية  

قررت جامعة عراقية، الخميس، فصل إحدى طالباتها على خلفية تداول فيديو ظهرت فيه وهي تضع صورة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على قبعة تخرجها، مما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وقالت كلية الرافدين الجامعة في بغداد في بيان إنها قررت “ترقين (شطب) قيد الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية/ المرحلة الرابعة وذلك لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي”.

وأضاف البيان أن الطالبة “تجاوزت الضوابط والتعليمات …أثناء مراسيم التقاط صور التخرج بتاريخ 6 مارس 2024 داخل الحرم الجامعي”.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الطالبة وهي تضع صورة صدام حسين على قبعتها من الأعلى أثناء حفل تخرجها من “كلية الرافدين الجامعة”.

وعلى إثر ذلك، أعلنت الجامعة إحالة الطالبة إلى لجنة التحقيق وذلك “لتورطها بارتكاب محظور قانوني يتعلق بالترويج لنظام البعث ” بحسب بيان الجامعة.

وكان البرلمان العراقي أقر في عام 2016 قانونا يحظر حزب البعث المنحل ويمنعه من العودة للنشاط السياسي تحت أي مسمى.