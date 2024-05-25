ما علاقة واشنطن بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، “إن الولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي”.

وأضاف لوكاشينكو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مينسك: “الولايات المتحدة هي المسؤولة عن وفاة رئيسي، لأنها منعت الشركات من صيانة مروحيته”.

وأشار رئيس بيلاروس، “إلى حظر الولايات المتحدة خدمة صيانة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني”، مضيفا: “كشخص، وليس كرئيس، سأقول إن موقف الولايات المتحدة المثير للاشمئزاز أدى إلى ذلك، أعني أولا وقبل كل شيء، أن هؤلاء الأوغاد لم يكن لهم الحق في فرض عقوبات على السفن والطائرات والمروحيات وغيرها التي تنقل الناس”.

وقال بحسب قناة روسيا اليوم: “إن الراحل “إبراهيم رئيسي” شخص عادي ولطيف أجرى معنا حوارا صريحا وصادقا، وكان مهتما بتنمية دولته وحماية مصالح شعبه، كيف كان الأمر وماذا حدث، لقد قيل الكثير عن هذا الآن أعتقد أن إيران هي الدولة التي ستكتشف ما حدث هناك”.

هذا وأعلنت صباح الاثنين الماضي، الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خداآفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.