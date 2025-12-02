ما عليك سوى الاستلقاء.. اليابان تطلق غسالة تنظف «الجسد والروح» (فيديو)

أعلنت شركة “ساينس” اليابانية عن إطلاق جهاز مبتكر يحمل اسم “غسالة Mirai البشرية”، وهو عبارة عن كبسولة أوتوماتيكية مصممة لغسل الجسم بالكامل وتجفيفه دون أي جهد من المستخدم.

ويتيح الجهاز للمستخدم الاستلقاء على مقعد مريح داخل الكبسولة، التي تُغلق تلقائيًا لتبدأ عملية التنظيف باستخدام فقاعات دقيقة قادرة على الوصول إلى مسام البشرة وإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة، وبعد الغسل، تقوم الكبسولة بشطف الجسم وتجفيفه، مع تشغيل موسيقى مهدئة لتعزيز تجربة الاسترخاء، وفق موقع interesting engineering.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، ساشيكو مايكورا، إن “الجهاز لا يغسل الجسد فحسب، بل يغسل الروح أيضًا”، مشيرة إلى أن مستشعرات الكبسولة تراقب العلامات الحيوية للمستخدم لضمان أعلى مستويات السلامة خلال العملية.

وجاء هذا الإطلاق بعد أن عرضت الشركة الجهاز لأول مرة في معرض إكسبو العالمي في أوساكا مطلع العام، حيث أثار اهتمام الزوار بفضل تصميمه الفاخر وقدرته على تقديم تجربة استرخاء شاملة.

ويعود أصل فكرة الجهاز إلى عام 1970، عندما كشفت شركة سانيو إلكتريك عن نموذج أولي مشابه، قبل أن يعيد رئيس قسم العلوم في “ساينس”، ياسواكي أوياما، تطوير الفكرة باستخدام تقنيات حديثة، ما جعل الجهاز واحدًا من أبرز عناصر الجذب في معرض أوساكا 2025.

وتبلغ أبعاد الكبسولة 2.5 متر طولاً، و1 متر عرضًا، و2.6 متر ارتفاعًا، ما يتيح الاستلقاء المريح أثناء عملية الغسل. وتعتمد التقنية على أساليب مستخدمة في الحمامات وصالونات التجميل اليابانية، مع تطوير إضافي لمراقبة الحالة الصحية للمستخدم لحظة بلحظة.

إلا أن السعر المرتفع يشكل عائقًا أمام الانتشار الواسع للجهاز، إذ سيُطرح بسعر يصل إلى 60 مليون ين ياباني (نحو 385 ألف دولار)، ما يجعل المنتج موجهًا أساسًا للمنتجعات الصحية الفاخرة والفنادق الراقية والينابيع الحارة والمراكز السياحية.

وتخطط الشركة لإنتاج 40–50 وحدة يدوية الصنع في البداية، مع حجز أول وحدة من قبل أحد الفنادق اليابانية، إضافة إلى 5–8 حجوزات أخرى من عملاء محتملين.

وترى الشركة أن هذا الابتكار يمثل خطوة نحو أنظمة الرعاية الآلية المستقبلية، خصوصًا لكبار السن، مع إمكانية تطوير نسخة منزلية بأسعار أكثر معقولة إذا توسع الإنتاج وانخفضت التكاليف.

وتشتهر اليابان بابتكاراتها المتقدمة في مجال الراحة الشخصية والروبوتات المنزلية، حيث تمثل الحمامات الذكية والتقنيات الأوتوماتيكية جزءًا من الثقافة المحلية منذ عقود.

كما أن الاستخدام التجريبي للروبوتات والأجهزة الذكية للعناية بالجسم بدأ في السبعينيات، قبل أن يشهد تطورًا هائلًا مع دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ما أتاح تصميم أجهزة مثل “غسالة Mirai البشرية” التي تجمع بين الاسترخاء، النظافة، والمراقبة الصحية في تجربة واحدة فريدة.