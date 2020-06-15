ما فائدة وضع العسل على السرة قبل النوم؟

وضع العسل على السرة يمكن جني الكثير من الفوائد الصحيّة، وعلاج الكثير من الأمراض، تحديداً قبل النوم، كما يمكن إضافة القليل من الزنجبيل إليه لزيادة الفاعلية.

ويعتبر العسل الابيض من افضل المواد الغذائية التي لها فوائد عديدة، وقدم المعالج بالاعشاب فياض علي، علاجا سحريا باستخدام العسل عرف منذ القدم.

ومن المتعارف ان العسل يؤكل بالفم او يدهن على الجلد بشكل مباشر او يتم خلطه بالماء او الحليب ويتم شربه لكن هناك طريقة فعالة بأستخدام العسل من خلال وضع قطرة عسل بمنطقة السرة.

وتعد منطقة السرة من أكثر المناطق فعالية في امتصاص الأدوية أو المواد، وتعمل هذه القطرة على شفاء كثير من الأمراض بالجسم.

فوائد وضع نقطة عسل على السرة:

نجهز وقية من العسل الصافي ونمزجها بمعلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، نضع قطرة من خلطة العسل السابقة على السرة قبل النوم، نغطي السرة بلاصق أو بقطعة من القطن، تكرار هذه الطريقة مرة يوميا ولمدة شهر كامل .

معالجة التهابات واحتقان الجيوب الأنفية، تنظيم عمل القلب بطريقة فعالة.

معالجة آلام العين، وإزالة الغبش الناتج عن مرض السكري، وعلاج آلام صداع الرأس المزمن والصداع النصفي.

معالجة أوجاع الرقبة والكتفين، معالجة آلام الصدر والجهاز التنفسي، وخاصة مرض الربو.

معالجة ألم أسفل الظهر، وألم الركب، معالجة اضطرابات الهضم والانتفاخ، ومعالجة بعض مشاكل القولون العصبي، علاج الإمساك المزمن، كما يعالج التخلص من الإسهال واضطرابات الأمعاء، ومعالجة اضطرابات انخفاض وارتفاع ضغط الدم، وأيضاً شفاء فعال في علاج البهاق لبعض الحالات، التخلص من التجاعيد، وإعادة النضارة للبشرة، المساعدة على النوم العميق وازالة الأرق والاضطراب، ملاحظة يجب ان يكون العسل نقي تماما لتحصل على نتائج إيجابية.