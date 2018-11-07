ما هو «سويفت» الذي عاقبت الولايات المتحدة به إيران

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي “سويفت” تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض رزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط والمال.

وسويفت هي جمعية اتصالات مالية عالمية، تأسست عام 1973 بمبادرة من 239 مؤسسة مصرفية، بهدف توفير شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.

يقع مقر سويفت في لاهولب الواقعة على مقربة من العاصمة البلجيكية بروكسيل، وتتوفر على مكاتب تمثيلية في 21 دولة.

تخضع سويفت لرقابة دولية من طرف منتدى الرقابة الذي تم إنشاؤه عام 2012، ويضم هذا المنتدى مصارف مركزية لأزيد من عشرين دولة.

تطور سويفت

تمكنت سويفت من إطلاق شبكتها التي تحمل الاسم نفسه عام 1977 بعد أن ارتفع عدد أعضائها إلى 518 مصرفا تجاريا تنتمي إلى 22 بلدا، وكان “ألبير” أمير بلجيكا هو من أرسل أول رسالة عبر هذه الشبكة.

عرفت الشبكة العديد من التطورات التقنية على مدار السنوات، وتمكنت من التحول إلى اعتماد تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت (IP) ولغة XML في البرمجة عام 2001 وتعميم استخدام المنظومة الجديدة سويفت نت مع حلول عام 2004، مما اعتُبر تطورا نوعيا سمح بالتواصل الآني بين الحواسيب، وإنشاء خدمات جديدة موجهة إلى زبناء جدد مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد وسماسرة أسواق المال، بالإضافة إلى المؤسسات غير المالية.

وفي يونيو 2015، تم استخدام شبكة سويفت من قِبل أكثر من 10.800 مؤسسة مالية ومصرفية تنتمي إلى أكثر من 200 بلد لإنجاز جميع معاملاتها المالية الدولية (تحويل الأموال، الاعتمادات المستندية، عمليات شراء وبيع العملات، عمليات البورصة..). وتقوم الشبكة بمعالجة ونقل أكثر من 24 مليون رسالة كمعدل يومي وفق إحصائيات أبريل 2015.

الخدمات

توفر شبكة سويفت لمستعمليها السرعة والأمان في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى كونها متاحة على مدار اليوم.

فعملية نقل المعلومات عبر الشبكة لا تتطلب إلا بضع ثوان، ولا تتم إلا بعد تشفير الرسائل بفضل تقنيات متطورة، كما أن إجراءات التثبت من هوية المستعملين تنفذ بصرامة بالغة.

وهذا كله من أجل ضمان سلامة الرسائل المتبادلة من أي قرصنة وتوفير أقصى درجات الأمان للمستخدِمين.

يتم تحديد هوية المصارف المتراسلة عبر الشبكة من خلال رمز وحيد يُمنح لكل مصرف ويميزه عن الآخرين. ويتكون هذا الرمز من ثمانية أحرف لاتينية، تدل على اسم المصرف (الأحرف الأربعة الأولى)، وعلى البلد الذي ينتمي إليه (الحرفين التالين)، ثم المدينة (الحرفين الأخيرين).