ما هو فيروس «كورونا» الجديد؟

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 25 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:12
|المغرب
|18:32
|العشاء
|20:02
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:12
|المغرب
|18:32
|العشاء
|20:02
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:12
|المغرب
|18:32
|العشاء
|20:02
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:12
|المغرب
|18:32
|العشاء
|20:02
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:12
|المغرب
|18:32
|العشاء
|20:02
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:12
|المغرب
|18:32
|العشاء
|20:02
اترك تعليق