ما هو «نشاط التأجير التمويلي» في القطاعات المالية؟

نشر مصرف ليبيا المركزي، “فيديو توضيحي لنشاط التأجير التمويلي الذي يُعد أحد أبرز القطاعات المالية التمويلية القادرة على المساهمة فى تمويل المشروعات”.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإنه “يسعى من خلال المشروعات لتطوير أدوات التمويل غير المصرفية على المستوى المحلي، مدعومةً بالإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية، التى اتخذتها مجلس الإدارة، إلى جانب القواعد والضوابط التى أقرها مؤخراً، إيماناً بدورها الكبير فى تحقيق طفرات اقتصادية والمشاركة بقوة فى عملية التنمية المستدامة التى يتبناها المصرف المركزي، فضلاً عن دورها المحورى فى توفير سيولة نقدية كبيرة لدعم المشروعات”.

فيديو توضيحي لنشاط التأجير التمويلى الذي يُعد أحد أبرز القطاعات المالية التمويلية القادرة على المساهمة فى تمويل… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥