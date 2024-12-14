ما هي أضخم الأساطيل الحربية وما تصنيف كل منها عربياً وعالمياً؟

بعد تدمير إسرائيل للقوة البحرية السورية، نشر موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، إحصائيات لعام 2024، عن حجم الأساطيل الحربية العربية في الوقت الحالي وعلاقتها بما تملكه إسرائيل من سفن حربية، وعرض الموقع قائمة بأضخم الأساطيل الحربية العربية وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها وتصنيف كل منها عربيا وعالميا،

ووفق الوقع، “يقدر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير الأسطول الحربي السوري”.

واضاف: “بعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية”.

وبحسب الموقع، ر”يعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية”.

وفيما يلي القائمة بالترتيب:

-الجزائر: تمتلك أضخم أسطول حربي عربي يضم 213 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ14 عالميا.

-مصر: تمتلك ثاني أضخم أسطول حربي عربي يضم 140 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 22 عالميا.

-الكويت: تمتلك ثالث أضخم أسطول حربي عربي يضم 123 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ27 عالميا.

-قطر: تمتلك رابع أضخم أسطول حربي عربي يضم 123 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ28 عالميا.

-المغرب: يمتلك خامس أضخم أسطول حربي عربي يضم 121 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ29 عالميا.

-الإمارات: تمتلك سادس أضخم أسطول حربي عربي يضم 79 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ42 عالميا.

-لبنان: تمتلك سابع أضخم أسطول حربي عربي يضم 69 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ44 عالميا.

-العراق: يمتلك ثامن أضخم أسطول حربي عربي يضم 68 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ47 عالميا.

-البحرين: تمتلك تاسع أضخم أسطول حربي عربي يضم 58 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ52 عالميا.

-السعودية: يصنف أسطولها في المرتبة رقم 10 عربيا يضم 57 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ53 عالميا.

-تونس: يصنف أسطولها الحربي في المرتبة الـ11 عربيا، ويضم 52 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ54 عالميا.

-سوريا: يصنف أسطولها في المرتبة الـ12 عالميا ويضم 47 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ56 عالميا.

هذا وأعلنت إسرائيل، قبل أيام تدمير الأسطول الحربي السوري، ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي.