ما هي أغلى الأندية وأغلى اللاعبين في العالم؟

نشر موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات، قائمة بأغلى الأندية في العالم من حيث القيمة السوقية، كما نشر الموقع قائمة أغلى اللاعبين بالعالم.

قائمة أغلى 10 أندية في العالم

1- مانشستر سيتي(إنجلترا) – 1.30 مليار يورو

2- ريال مدريد (إسبانيا) – 1.23 مليار يورو

3- أرسنال (إنجلترا) – 1.15 مليار يورو

4- برشلونة (إسبانيا) – 1.01 مليار يورو

5- ليفربول (إنجلترا) – 967.50 مليون يورو

6- تشيلسي (إنجلترا) – 928.50 مليون يورو

7- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 870.50 مليون يورو

8- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 856.0 مليون يورو

9- توتنهام هوتسبير – 846.10 مليون يورو

10- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 724.05 مليون يورو.

قائمة اغلى 10 لاعبين في العالم

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 200 مليون يورو

2- البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد) – 200 مليون يورو

3- الإسباني لامين جمال (برشلونة) – 180 مليون يورو

4- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 180 مليون يورو

5- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) – 160 مليون يورو

6- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 150 مليون يورو

7- الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 140 مليون يورو

8- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ) – 140 مليون يورو

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 140 مليون يورو

10- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 130 مليون يورو.