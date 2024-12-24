ما هي أغلى الدول العربية من حيث «أسعار البنزين»؟

ذكر تقرير لـ”منصة الطاقة”، “أن الدول العربية تشهد تفاوتا في أسعار البنزين، نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي”.

وبحسب التقرير، ” ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، كما أشارت إلى أن بعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة”.

وقال التقرير، “إن السعر العالمي يقدر بـ1.24 دولار للتر “أوكتان – 95″، وفقا لآخر إحصائية في 9 ديسمبر الحالي”، مضيفا: “لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في الدولة وسعر البنزين”.

وفيما يلي أغلى 5 دول عربية في أسعار البنزين:

فلسطين: الأولى عربيا، سعر لتر “بنزين 95”: 1.96 دولار، سعر لتر “بنزين 98”: 2.23 دولار.

الأردن: الثانية عربيا، سعر لتر “بنزين 98”: 1.77 دولار، سعر لتر “بنزين 95”: 1.56 دولار، سعر لتر “بنزين 90”: 1.21 دولار.

المغرب: الثالث عربيا، متوسط سعر لتر البنزين: 1.35 دولار.

سوريا: الرابعة عربيا، سعر لتر “بنزين 95”: 0.95 دولار، سعر لتر “بنزين 90”: 0.83 دولار.

تونس: الخامسة عربيا، سعر لتر “بنزين 98”: 0.9 دولار، سعر لتر “بنزين 95”: 0.80 دولار.