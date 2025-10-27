ما هي أغنى 10 دول في العالم لعام 2025؟

أظهر تصنيف دولي حديث أن دولًا صغيرة الحجم نجحت في الحفاظ على مواقعها في قمة الثراء العالمي لعام 2025، متجاوزةً اقتصادات كبرى بفضل استراتيجياتها المتقدمة في إدارة الثروات والموارد، حيث تصدّرت ليختنشتاين وسنغافورة ولوكسمبورغ القائمة، بينما جاءت قطر كالدولة العربية الوحيدة بين أغنى عشر دول على مستوى العالم.

واستند التصنيف إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله وفقًا لمؤشر تعادل القوة الشرائية، وهو المعيار الأكثر دقة في مقارنة مستويات المعيشة والرفاه الاقتصادي بين الدول.

وأوضح التقرير أن تفوق الدول الصغيرة يعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها هيمنة القطاعات المالية المتطورة، والقدرة على جذب الاستثمارات العالمية، إضافة إلى الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية.

وجاءت ليختنشتاين في المرتبة الأولى عالميًا بنصيب فرد بلغ 201,112 دولارًا، تلتها سنغافورة بـ 156,969 دولارًا، ثم لوكسمبورغ بـ 152,394 دولارًا. أما إيرلندا فحلت رابعة بـ 147,878 دولارًا، فيما احتلت قطر المركز الخامس عالميًا بـ 122,283 دولارًا، محافظةً على موقعها الريادي كأغنى دولة عربية بفضل احتياطيات الغاز الضخمة واستثماراتها المتنوعة في الطاقة والبنية التحتية.

وتلتها في الترتيب كل من النرويج بـ 106,694 دولارًا، وسويسرا بـ 97,659 دولارًا، ثم بروناي بـ 94,472 دولارًا، وغيانا بـ 94,189 دولارًا، في حين جاءت الولايات المتحدة عاشرًا بـ 89,598 دولارًا للفرد الواحد.

وأشار التقرير إلى أن القاسم المشترك بين هذه الاقتصادات هو قدرتها على تحقيق توازن مثالي بين النمو والإدارة المالية الرشيدة، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تفوق هذه الدول يعكس تحوّلًا في موازين القوة الاقتصادية العالمية، حيث لم يعد حجم الدولة أو عدد سكانها هو المعيار الحاسم للثراء، بل مدى كفاءة سياساتها الاقتصادية وقدرتها على الابتكار واستغلال الفرص في الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

وبينما تحافظ قطر على موقعها بين الاقتصادات الأعلى دخلًا للفرد، يتوقع المراقبون أن تواصل صعودها في السنوات المقبلة مدعومةً بقطاع طاقة متطور ومشروعات تنموية ضخمة تجعلها مركزًا اقتصاديًا محوريًا في المنطقة والعالم.