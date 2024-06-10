ما هي أفضل أنواع «المكسرات» لتخفيف الوزن وحرق الدهون؟

تعد المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ولها فوائد كثيرة، وقد لا تكون المكسرات وجبة خفيفة تساعدك على إنقاص الوزن، لكن بعضها يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في حرق الدهون.

وتحتوي المكسرات على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، ومنها: تخفض نسب الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، تقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، تزود الجسم بمضادات الأكسدة، تساعد على محاربة الالتهابات في الجسم، تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.

وتعد المكسرات أحد الوجبات الخفيفة المهمة من أي نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن، حتى أن هناك ما يدعى رجيم المكسرات، الذي يعتمد على إدخال المكسرات في معظم الوجبات اليومية، أو تناولها يومياً، بهدف فقد جزء من الوزن، لكونها تعد مصدراً نظيفاً للدهون غير المشبعة والسعرات الحرارية.

وفيما يلي أهم 5 انواع من المكسرات لتخفيف الوزن:

اللوز: يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تساعد على نقصان الوزن وحماية القلب من الأمراض، وهو من أهم الأطعمة التي ينبغي ذكرها عند التحدث عن المكسرات الصحية والوزن.

الكاجو: وذلك لاحتوائه على قدر كبير من المغنيسيوم المهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في النهاية على فقد الوزن، على عكس وصفة الكاجو لزيادة الوزن التي يكون بها سكر أو غيره.

المكسرات البرازيلية اللذيذة ذات الملمس الفريد أو الجوز البرازيلي: والتي تعد غنية بحمض الأوليك، وحمض بالميتوليك اللذان يساعدان على ضبط معدلات الكوليستيرول في الجسم، كما تحتوي تلك المكسرات على كمية كافية من السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقوية المناعة، فتحتوي حفنة من تلك المكسرات على أكثر من 100 % من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم.

الجوز أو عين الجمل: يساعد على فقد الوزن، وخفض معدلات الكوليسترول الضار، ورفع معدلات الكوليسترول النافع في الجسم، لذلك تعد فوائد الجوز واللوز للرجيم عديدة.

الفستق: فالمكسرات ذات اللون الأخضر والنكهة اللذيذة، مشبعة بالألياف التي تساعد على كبح الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء، مما يسفر عن فقدان الوزن.

هذا وبحسب موقع الطبي، “أثبتت عدة دراسات عدم ارتباط تناول المكسرات الصحية والوزن الزائد كما يعتقد البعض، بل أثبتت قدرة المكسرات لتخفيف الوزن، وذلك طبقاً لدراسة أجريت على 8856 رجل وامرأة لمدة 28 شهراً، وأظهرت تلك الدراسة انخفاض إمكانية زيادة الوزن بنسبة 31 % عند من تناولوا حصتين أو أكثر من المكسرات يومياً مقارنة بمن لا يتناولوها مطلقاً أو نادراً ما يتناولونها”.