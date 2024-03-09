ما هي أفضل الأطعمة لوجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان؟

يعتبر شهر الصيام، أكثر الشهور التي ننتظرها جميعا، نظرا لأهمية الصوم في صحة أجسامنا، ولذلك لا بدّ من اتباع نظام غذائي صحي، يعطينا الطاقة ويجعلنا نشعر بالنشاط أثناء ساعات الصيام الطويلة.

وقالت كيرستن جاكسون، اختصاصية التغذية الاستشارية في صحة الأمعاء: يجب أن تشمل الأطعمة في شهر رمضان، الكربوهيدرات التي تمنح الطاقة للجسم، والبروتين للمساعدة على الشعور بالشبع لفترة أطول، والألياف لمنع أي مشاكل في الأمعاء.

ونصحت جاكسون، حسب موقع “ميرو”، بتناول وجبة مكونة من بيض مسلوق وشريحتين من الخبز الكامل مع بعض السبانخ والفطر، كما أوصت بتناول البيض والدجاج أو السمك، والأرز والمعكرونة والخبز، والخضروات.

وأكد الدكتور أياز الله صافي، من كلية العلوم الصحية بجامعة برمنغهام سيتي، على ضرورة تناول الأطعمة التي تطلق طاقة طوال اليوم، مثل الشوفان والشعير والأرز البني والكينوا والتوت والتفاح والبرتقال.

كما ينصح خبراء التغذية، بالماء كأفضل مشروب، كما ينصحون بالابتعاد عن الكافيين الذي يمكن أن يسبب الجفاف خلال شهر رمضان، كما يوصي الخبراء باستبدال الأطعمة المقلية ببدائل صحية مثل الأطعمة المخبوزة، ويمكن استبدال الأطعمة السكرية مثل الكعك والآيس كريم بعناصر مثل سلطات الفواكه والزبادي، وكذلك يوصي أخصائيو التغذية، بضرورة تناول الطعام في السحور لأنه مهم للشعور بالنشاط طوال يوم الصيام.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي خبراء التغذية، بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، كونها تُساعد على الشعور بالشبع، مثل الحليب، واللبن، والجبن.

ومع تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة، ووجبة سحور غنية بالألياف والبروتين، تستطيع أن تمضي ساعات الصوم سواء كنت في العمل أو في المنزل أنت بكامل طاقتك، دون الشعور بالخمول والكسل.

المصدر: صحيفة ميرو – مواقع إلكترونية