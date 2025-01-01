ما هي أفضل «الحواسب والهواتف الذكية» التي ظهرت عام 2024؟

سجل عام 2024، ظهور العديد من أنواع الحواسب والهواتف الذكية لشركات مختلفة، ما جعل الكثيرون يحتارون أي الأنواع المنافسة التي تحظى بأفضل المواصفات، فما أفضل الأنواع التي برزت العام الماضي وحققت مبيعات كبيرة؟

أفضل الحواسيب اللوحية

+Samsung Galaxy Tab S10: صنف هذه الحاسب كأفضل حاسب لوحي من سامسونغ، وتفوق على الكثير من الحواسب من حيث الميزات والتقنيات، إذ جهّز بشاشة Dynamic AMOLED 2X، مقاس 12.4 بوصة، دقة عرضها (2800/1750) بيكسل، ومعالج +Mediatek Dimensity 9300 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، كما تميّز بكاميرته الأساسية ثنائية العدسة التي أتت بدقة (13+8) ميغابيكسل، ومكبرات الصوت العالية الأداء من AKG، فضلا عن بطاريته التي جاءت بسعة 10090 ميلي أمبير والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط..

Apple iPad Pro 13: تميز هذا الجهاز بأداءه السريع في معالجة البيانات بفضل معالج Apple M4، كما جهّز بشاشة Ultra Retina Tandem OLED، مقاس 13.0 بوصة، دقة عرضها (2752/2064) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، أما كاميرته الأساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل، وبطاريته بسعة 10290 ميلي أمبير.

Honor Pad 9 Pro: حصل الحاسب على شاشة، مقاس 12.1 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعالج Mediatek Dimensity 8100، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 10050 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

Lenovo Yoga Pad Pro AI: دعم هذا الحاسب بميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، منها ميزات لمعالجة الصورة تشبه ميزات Circle to Search التي تقدمها سامسونغ، وميزات لمعالجة النصوص وتلخيص البيانات المكتوبة، كما زوّد بشاشة متطورة نوع PureSight Pro، مقاسها 12.7 بوصة، دقة عرضها (1840/29944) بيكسل ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 900 شمعة/م تقريبا، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 و16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 256/512 غيغابايت، وحصل على 6 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

Huawei MatePad Pro 13.2: حصل الجهاز على شاشة OLED، مقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وجهّزت الشاشة بتقنيات HDR Vivid، ويدعم الحاسب ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 16 غيغابايت، كما يدعم ذواكر تخزين خارجية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت، وزوّدته هواوي بكاميرا أساسية بدقة (13+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير .

أفضل الهواتف الذكية

Xiaomi 14 Ultra: اعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي ظهرت عام 2024 كونه حصل على شاشة ممتازة بدقة (1440/3200) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، كما زوّد بكاميرات عالية الأداء فيها عدسات من تطوير Leica، ومعالج متطور، وذواكر تخزين داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

Samsung Galaxy S24 Ultra: حمل هذا الهاتف العديد من الميزات المتطورة للمستخدمين، مثل ميزات الذكاء الاصطناعي، وجهّز بكاميرا أساسية بدقة (200+50+12+10) ميغابيكسل مزودة بتقنيات تقريب فائقة وقادرة على تصوير فيديوهات 8K، وحصل على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وعلى ذواكر داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وجهّز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

OnePlus 13: اعتبر من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الرائدة عام 2024، إذ جهّز بشاشة LTPO AMOLED، مقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، ومعالج يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا أساسية بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وحصل على بطارية باستطاعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

Honor 200 Pro: قدّم هذا الهاتف مواصفات ممتازة مقارنة بسعره، وحصل على شاشة OLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2700/1224) بيكسل، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4000 شمعة/م تقريبا، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت، كما زوّد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل.

HUAWEI Pura 70 Ultra: تميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، وشاشته أتت من نوع LTPO OLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2844/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م، كما زوّد بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

HONOR Magic V2: صنف هذا الجهاز من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي، وحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.92 بوصة، دقة عرضها (2344/2156) بيكسل، إضافة إلى شاشة خارجية من نوع LTPO OLED، مقاس 6.43 بوصة، ودقة عرضها (2376/1060) بيكسل، وعلى كاميرا أساسية بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت.