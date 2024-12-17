ما هي أفضل الهواتف القابلة للطيّ عام 2024؟

يعد هاتفا «موتورولا رازر بلس (2024)» و«سامسونغ غالاكسي زد فليب 6» من أحدث موجة الهواتف القابلة للطي على شكل الصدَفَة.

وأُطلقت إصدارات الهواتف الجوالة القابلة للطي ذات الشاشات المطوية منذ 4 سنوات. وخلال تلك الفترة، تحسَّن تصميم الهواتف ومتانتها ومميزاتها، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعارها.

ويبدأ سعر «موتورولا رازر» الجديد 2024 من 700 دولار قبل التخفيضات. وفي حين تتصدَّر «سامسونغ» و«موتورولا» السوق من حيث الهواتف القابلة للطي في الولايات المتحدة، فإن شركات مثل «أوبو» و«شاومي» تقود السوق في الخارج.

تمتاز هذه الهواتف القابلة للطي الجديدة بشاشات عرض كبيرة، تتراوح بين 3.4 بوصة في طراز «زد فليب 6» و4 بوصات في هاتف «رازر بلس». يسمح لك هاتف «موتورولا» بتشغيل أي تطبيق أندرويد تريده على الشاشة الخارجية أيضاً.

تحتوي الهواتف ذات الغطاء الصدفي في هذه القائمة على كاميرات جيدة. وبصرف النظر عن الطي للنصف فهي تستخدم تماماً مثل أي هاتف عادي.

عندما ننظر إلى «موتورولا رازر بلس» من زاويته الخاصة، فإنه هاتف رائع. وربما الأهم من ذلك، أن من الممتع استخدامه.

إذ تجعل شاشة الغطاء مقاس 4 بوصات الهاتف يبدو كأنه هاتفان في جهاز واحد. يمكنك استخدام أي تطبيق تقريباً على الشاشة الخارجية، فضلاً عن الاستجابة للرسائل، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وإجراء مكالمات الفيديو، وحتى تشغيل الألعاب… كل ذلك من دون فتح «رازر بلس».

أضف إلى ذلك عُمر البطارية الطويل، والشحن السريع، والكاميرات المُحسَّنة، وتصنيف «آي بي إكس 8» الذي يشهد بأن هاتف «رازر بلس» سينجو من الغمر المؤقت، وسوف تدرك مدى القيمة التي سجَّلتها «موتورولا» في هاتفها الرئيسي القابل للطي. سعره البالغ 1000 دولار هو سعر مرتفع، لكنك تحصل على أحد أفضل الهواتف القابلة للطي ذات الشكل الصدفي التي يمكنك شراؤها.

ويعد هاتف «سامسونغ غالاكسي زد فليب 6» القابل للطي معبأ بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن يلتقط رسماً تقريبياً ويحوله إلى عمل فني، أو يساعد على إجراء محادثة بالفرنسية أو الكورية رغم عدم المعرفة سوى ببضع كلمات من كلتا اللغتين.

كما تتيح لك ميزة «التركيز التلقائي/ التكبير التلقائي» الجديدة دعم الهاتف في وضع نصف مفتوح، بينما يقوم «زد فليب 6» بالتكبير أو التصغير بصورة تلقائية (التبديل بين الكاميرات الرئيسية وكاميرات التصوير فائقة السعة) للحصول على صورة تناسب اللحظة بشكل أفضل.

أحدث طراز بالشكل الصدفي القابل للطي لـ«سامسونغ» يحتوي على كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميغابيكسل؛ مع ثَنْيَة ومفصلة أصغر؛ وبطارية أكبر ومعالج «كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3». ولكن كل هذا يأتي بسعر ابتدائي أعلى: 1099 دولاراً، ما يجعل من الصعب تقدير «غالاكسي زد فليب 6» للهاتف العظيم المطلق الذي هو عليه.

يتمتع الهاتف أيضاً بفترة عمل طويلة للبطارية (يمكن أن تستمر لأكثر من يوم ونصف اليوم)، وهذه الثَنْيَة في الشاشة الداخلية لا تكاد تُلاحَظ عندما تستخدم هاتفك كالمعتاد؛ بالكاد يمكننا رؤيتها عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الصور والتطبيقات.

مع ذلك، فإن أكبر نقطة بيع هي تلك الشاشة بمقاس 3.6 بوصة، التي تكون ملائمة للرد السريع على الرسائل النصية، وسحب الكاميرا، والتحكم في الموسيقى. يمكنك أيضاً الاستفادة من الميزات الممتعة مثل إيماءة السيلفي، التي تلتقط صورتك تلقائياً بعد أن تظهر راحة يدك، والتقاط الابتسامة آلياً، التي تلتقط صورة عندما يبتسم كل شخص في الإطار.

لكن أروع ميزة، تتمثل في وضع معاينة الشاشة الخارجية، الذي يظهر معاينة للصورة التي تلتقطها باستخدام شاشة الغلاف. إنه مثال رئيسي على كيفية استخدام «رازر 2024» بوصفه أداةً عمليةً تستخدم كلاً من شاشات العرض بفاعلية.