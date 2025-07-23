ما هي أفضل درجة حرارة لتشغيل المكيف خلال صيف ليبيا؟

مع اشتداد حرارة الصيف في مختلف المدن الليبية، تتزايد الحاجة إلى استخدام أجهزة التكييف بشكل مستمر، سواء في المنازل أو أماكن العمل.

لكن السؤال الأهم الذي يتردد كثيرًا: ما هي الدرجة المثلى لتشغيل المكيف بحيث تحقق الراحة وتُحافظ على كفاءة استهلاك الطاقة في آنٍ واحد؟.

ما هي الدرجة المثالية؟

وفقًا لتوصيات منظمات دولية وخبراء طاقة معتمدين، تُعد درجة الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية هي الأنسب للاستخدام اليومي خلال الصيف، وهي تضمن توازنًا مثاليًا بين الراحة الجسدية وتوفير استهلاك الكهرباء.

لماذا هذه الدرجة بالتحديد؟

تمنح إحساسًا بالبرودة دون التسبب في صدمة حرارية عند الانتقال من الخارج إلى الداخل.

تقلل من الضغط على المكيف، مما يُطيل عمره الافتراضي.

تساهم في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 10–15% مقارنة بضبط المكيف على درجات منخفضة جدًا.

كما يُوصى بألّا يزيد فرق درجة الحرارة بين الداخل والخارج عن 10 درجات مئوية، وذلك لتجنّب الإرهاق الحراري أو الإصابة بنزلات البرد أو اضطرابات الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

ليبيا ودرجات الحرارة المرتفعة:

ليبيا تُعد من أكثر الدول حرارة على مستوى العالم، بل إن منطقة العزيزية غرب طرابلس سجّلت إحدى أعلى درجات الحرارة المُوثقة عالميًا، حيث بلغت 136.4 فهرنهايت (ما يعادل 58 درجة مئوية)، وذلك في 13 سبتمبر 1922، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قبل أن تُعاد مراجعتها لاحقًا لكنها لا تزال تُشير إلى مناخ ليبيا القاسي.

تنوع أجهزة التكييف في السوق الليبي:

يمتاز السوق الليبي بتوافر أنواع متعددة وأحجام متنوعة من أجهزة التكييف، ومن علامات تجارية محلية وعالمية معروفة. ويُعزى هذا التنوع إلى انفتاح السوق وغياب الرسوم الجمركية والضرائب على هذه السلع، مما جعل الأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسواق المجاورة. وقد أسهم ذلك في انتعاش حركة المبيعات داخليًا بل وامتدادها أحيانًا إلى خارج الحدود الليبية، عبر التصدير غير الرسمي أو إعادة البيع في دول مجاورة.

توصيات خاصة لظروف البلاد:

في المدن الساحلية مثل طرابلس، بنغازي، ومصراتة، حيث ترتفع نسبة الرطوبة، يُنصح باستخدام خاصية “الوضع الجاف” (Dry Mode) إن توفرت، فهي تساعد على تقليل الرطوبة داخل الغرفة وتخفيف الشعور بالحرارة دون الحاجة إلى خفض درجة الحرارة بشكل كبير.

خلال فترات الغياب عن المنزل، يُفضّل رفع درجة الحرارة إلى 28 أو 29 درجة مئوية، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويحافظ على التوازن الحراري داخل المنزل.

أثناء النوم، يُنصح بضبط المكيف على 26 أو 27 درجة مئوية أو تفعيل وضع النوم (Sleep Mode) لتوفير طاقة إضافية وضمان راحة مستمرة.

نصائح إضافية:

التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل المكيف. • استخدام المراوح الداخلية لتوزيع الهواء البارد بفعالية.

تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري لتحسين جودة الهواء وكفاءة الأداء.

تجنّب ضبط المكيف على درجات أقل من 22 مئوية لفترات طويلة، لتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة