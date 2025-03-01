ما هي أقلّ وأكثر الدول من حيث عدد «ساعات الصيام»؟

تختلف ساعات الصيام في شهر رمضان لهذا العام 2025، من دولة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي وخطوط الطول والعرض لكل دولة ومدينة، فكلما ابتعدت الدولة عن خط الاستواء، شمالا أو جنوبا، زادت ساعات الصيام، فما هي أقل وأكثر الدول من حيث ساعات الصيام؟

وبحسب قناة “سكاي نيوز”، “وبخلاف الدول العربية، يمكن القول إن ساعات الصيام في تشيلي، بأقصى غرب وجنوب غرب أمريكا اللاتينية تصوم أقل عدد من الساعات خلال رمضان، وتصل إلى 12:44 ساعة، بينما يصوم المسلمون في نيوزيلندا حوالي 12:46 ساعة، في حين تصل ساعات الصيام في كينيا إلى 13:15 ساعة و13:17 ساعة في إندونيسيا وأوغندا”.

ووفق القناة، “أما في ماليزيا، فيصوم سكانها 13:18 ساعة، في حين يصوم سكان جزر المالديف 13:21 ساعة، بينما يصوم سكان بروناي 13:22 ساعة، في حين يصوم التشاديون 13:31 ساعة، وبفارق دقيقة واحدة يصوم سكان مالي (13:32 ساعة)”.

وبحسب المعلومات، “أما في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدد من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف، وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة”.

هذا وكانت أعلنت مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر وأستراليا وتركيا وإندونيسيا وفرنسا، أن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان، في حين أن 9 دول هي: المغرب وبروناي وماليزيا والفلبين واليابان وإيران وسنغافورة، وتايلاند، وكمبوديا أعلنت أن الأحد الثاني م مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان.