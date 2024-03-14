ما هي أهم المسلسلات الخليجية لموسم رمضان 2024؟

مع بدء شهر رمضان الكريم، انطلقت الأعمال الدرامية العربية على الشاشات المختلفة، ومنها المسلسلات الخليجية، والتي تنوعت ما بين الكوميدية والتاريخية والاجتماعية.

ومن أهم المسلسلات الخليجية لموسم رمضان 2024:

مسلسل سكة سفر “الجزء الثالث”: بطولة صالح أبو عمرة، وسعد عزيز، ومحمد الشهري، وتدور الأحداث حول 3 أخوات، وقعوا في مأزق بسبب اضطرارهم لإدارة الأعمال، التي تركها لهم والدهم بعد وفاته.

بطولة صالح أبو عمرة، وسعد عزيز، ومحمد الشهري، وتدور الأحداث حول 3 أخوات، وقعوا في مأزق بسبب اضطرارهم لإدارة الأعمال، التي تركها لهم والدهم بعد وفاته. مسلسل قلم رصاص : مسلسل اجتماعي، ويعرض قصة عن الحياة الزوجية وكيفية تجاوز الأزمات.

: مسلسل اجتماعي، ويعرض قصة عن الحياة الزوجية وكيفية تجاوز الأزمات. مسلسل شباب البومب “الجزء12”: أحد أبرز المسلسلات السعودية التي حققت نجاحا كبيرا منذ الموسم الأول عام 2012، من بطولة فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ووائل الحربي، ومرزوق الغامدي، وعبدالله المزيني وغيرهم، وإخراج أشرف العبادي.

أحد أبرز المسلسلات السعودية التي حققت نجاحا كبيرا منذ الموسم الأول عام 2012، من بطولة فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ووائل الحربي، ومرزوق الغامدي، وعبدالله المزيني وغيرهم، وإخراج أشرف العبادي. مسلسل هم يضحك : مسلسل كوميدي، من تأليف ضيف الله زيد، وإخراج أحمد الفردان.

: مسلسل كوميدي، من تأليف ضيف الله زيد، وإخراج أحمد الفردان. مسلسل خيوط المعازيب : تأليف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي.

: تأليف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي. مسلسل حياة جديدة : بطولة حسين عسيري، الد الفراج، ونيرمين محسن، وفاطمة الشريف، ودريعان، وشجاع نشاط، وعائشة كاي.

: بطولة حسين عسيري، الد الفراج، ونيرمين محسن، وفاطمة الشريف، ودريعان، وشجاع نشاط، وعائشة كاي. مسلسل طارق ونوف : مسلسل كوميدي، تأليف أحمد سرور، وإخراج محمود دوايمة.

: مسلسل كوميدي، تأليف أحمد سرور، وإخراج محمود دوايمة. مسلسل زوجة واحدة لا تكفي : تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

: تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي. مسلسل الخطة ب : مسلسل كوميدي، من ابراهيم الحجاج وميلا الزهراني، وإبراهيم الخير الله، وزياد العمري.

: مسلسل كوميدي، من ابراهيم الحجاج وميلا الزهراني، وإبراهيم الخير الله، وزياد العمري. مسلسل بعد غيابك عني : مسلسل كويتي، تأليف علياء الكاظمي، وإخراج سائد الهواري.

: مسلسل كويتي، تأليف علياء الكاظمي، وإخراج سائد الهواري. مسلسل الفرج بعد الشدة : يشارك في بطولة المسلسل فنانين من دول الخليج، والعمل تأليف مشاري حمود العميري، بالتعاون مع المخرج محمد الطوالة.

: يشارك في بطولة المسلسل فنانين من دول الخليج، والعمل تأليف مشاري حمود العميري، بالتعاون مع المخرج محمد الطوالة. مسلسل مرضي ودحام : مسلسل كوميدي، من تأليف عبد الله الكندري وفيصل البلوشي وإخراج عبد الله العراقي.

: مسلسل كوميدي، من تأليف عبد الله الكندري وفيصل البلوشي وإخراج عبد الله العراقي. المسلسل الكويتي “سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين”: مستوحى من الأساطير الشعبية، للمخرج فهد شاطي والمؤلف والمنتج بندر السعيد.

وهناك مسلسلات خليجية أخرى منها:

مسلسل يس عبد الملك

مسلسل رمادي

مسلسل زمن العجاج

مسلسل من كثر حبي لك

مسلسل ملفات منسية

مسلسل منت رايق

مسلسل متحف يدي

مسلسل سنين العشرة

المصدر: مواقع إلكترونية