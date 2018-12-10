ما هي أولويات واحتياجات وزارة التعليم في عام 2019؟

ناقش وفد وزارة التعليم مع عدد من ممثلي منظمة اليونسيف بالعاصمة التونسية أمس الأحد برنامج المراجعة والتخطيط السنوي بين الجانبين.

حيث ترأس وفد الوزارة سلطان عبدالنبي مدير مكتب التعاون الدولي رفقة مدير مركز المعلومات والتوثيق ومدير المركز الوطني للامتحانات ومدير مصلحة المرافق التعليمية ومدير إدارة الخدمة الإجتماعية ومدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

واستعرض الطرفان نتائج خطة العمل المشتركة بين الجانبين للعام 2018 والتحديات والصعاب التي واجهتهم.

هذا وسيتناول برنامج العمل الذي سيستمر على مدي يومين عرض رؤية الوزارة حول أولوياتها واحتياجاتها للعام 2019 إلى جانب برامج الشراكة حول خطط التتعليم الخاصة بعملها.