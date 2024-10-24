ما هي الأطعمة المناسبة للرجال والنساء لخسارة الوزن؟                                                                

نقل موقع “ساينس أليرت”، دراسة أجراها باحثون بجامعة واترلو في كندا، تفيد بأن “الرجال والنساء يعالجون ويخزنون الطاقة بطرق مختلفة؛ مما قد يؤثر على فقدان الوزن”.

وبيّنت الدراسة، أن “الوجبات الغنية بالكربوهيدرات العالية؛ مثل الشوفان والحبوب، هي الأمثل بالنسبة لعملية التمثيل الغذائي للرجال، أما الوجبات الأمثل بالنسبة لعملية الأيض للنساء هي تلك التي تحتوي على المزيد من الدهون؛ مثل العجة والأفوكادو”.

وبحسب الوقع، “أشارت الدراسة إلى أن تلك الأغذية قد تكون الأكثر ملاءمة للحفاظ على الطاقة وتقليل رواسب الدهون وتنظيم مستويات السكر في الدم بالنسبة للرجال والنساء”.

وأشارت الدراسة إلى “الطرق المختلفة التي تحلل بها أجسام الرجال والنساء الدهون للحصول على الطاقة بعد الأكل، والتي تلعب بعد ذلك دورًا في اختيارات الطعام التي من شأنها أن تكمل عمليات الأيض بدلاً من التدخل فيها”.

وأشارت الدراسة، إلى أن “النساء يخزّن المزيد من الدهون فورًا بعد تناول الوجبة، ولكنهن يحرقن أيضًا المزيد من الدهون أثناء الصيام”.

ووفقًا للدراسة، “فإن العملية البيولوجية المعروفة بدورة TG-FFA قد تكون مسؤولة عن هذه الاختلافات في استخدام الطاقة وتخزين الدهون – وهو أمر يستحق التحقيق فيه بشكل أكبر في الدراسات المستقبلية”.

وقالت عالمة الأحياء الحاسوبية ستيفاني آبو: “سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن أو مجرد الحفاظ على طاقتك، فإن فهم تأثير نظامك الغذائي على عملية التمثيل الغذائي أمر مهم”.

وأضافت: “من الخطأ الاعتقاد بأن النساء يحرقن دهوناً أقل من الرجال من اجل الحصول على الطاقة، كون أجسادهن تحتوي على كمية من الدهون أكثر من الرجال في المتوسط”.