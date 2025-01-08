ما هي التهم التي يواجهها نجل «القرضاوي»؟

بعد تسلمها طلبات من “القاهرة وأبو ظبي”، بتسليمه كونه مطلوبا لديهما، قررت السلطات اللبنانية، ترحيل نجل القيادي الإخواني الراحل عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.

وأوضح موقع “المصري اليوم”، القضايا المتهم فيها “عبد الرحمن القرضاوي”:

– في 14 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

– قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ”إهانة القضاء”.

– في 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهما في قضية “إهانة القضاء” التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبد الرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة الطعن فيه لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.

– تطالب الإمارات القرضاوي الابن بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا، وهو ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي والتحريض على العنف والإرهاب.

وفي وقت سابق، “أثار مقطع فيديو لـ”عبد الرحمن يوسف القرضاوي” صوره من ساحة المسجد الأموي في دمشق، غضبا بين المصريين بعد مهاجمته مصر والسعودية والإمارات، وألقت السلطات الأمنية اللبنانية القبض على “القرضاوي” بعد دخوله لبنان قادما من سوريا، لوجوده ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين بناء على مذكرة من الانتربول، صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب”.