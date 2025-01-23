ما هي الدول الأكثر تأثرا بتعليق «ترامب» قبول اللاجئين في أمريكا؟

في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس “دونالد ترامب” بتعليق قبول اللاجئين، أصدرت وزارة الخارجية الأمركية، مذكرة لشركاء إعادة التوطين، وألغيت رحلات اللاجئين الذين كان من المقرر أن يسافروا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المذكرة التي نقلتها “سي ان ان” الأمريكية، “من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على آلاف اللاجئين الذين كانت لديهم رحلات جوية مجدولة”، ووفق المذكرة، “ألغي حجز سفر نحو 10,000 لاجئ، من مجموعة من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفنزويلا وسوريا وبورما”.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الأمن الداخلي الأمريكي، “في عام 2023، سجلت دول المنشأ الأعلى للأفراد الذين تم قبولهم كلاجئين من الكونغو الديمقراطية (30%)، سوريا (18%) وأفغانستان (11%)، وبورما (%10). تتكون هذه الدول الأربع من 69% لإجمالي عدد اللاجئين المقبولين في عام 2023، بالإضافة إلى سوريا، ضمت القائمة الدول العشر الأولى دولا عربية أخرى ضمن الجنسيات التي تم قبولها كلاجئين في الولايات المتحدة في عام 2023، لتشمل السودان بإجمالي 1,630 ونسبة %2.7 من إجمالي اللاجئين، والصومال ثم العراق بإجمالي (%2.3)1,440 و (%2.0)1,220 على التوالي”.

وعرضت القناة، “قائمة بالدول التي سجلت العدد الأعلى للأفراد الذين تم قبولهم كلاجئين حسب بلد المنشأ في أمريكا لعام 2023: