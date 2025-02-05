ما هي الدول الأكثر طلباً على شراء «الذهب» في العالم؟

أصدر مجلس الذهب العالمي، بيانا حول الدول الأكثر طلبا على شراء الذهب في العام الماضي 2024.

وحسب وكالة “نوفوستي”، “فإن الروس اشتروا في العام الماضي أكبر كمية من الذهب منذ عام 2013، ودخلوا للمرة الأولى قائمة أكبر خمسة دول في العالم من حيث الطلب على المعدن النفيس، وارتفع الطلب على الذهب بين الروس بالعام الماضي إلى 75.6 طن، بزيادة قدرها 6.2% عن العام الذي قبله (2023)، ويعد هذا أعلى حجم مشتريات منذ 2013، حينها بلغت المشتريات 79.7 طن”.

وبحسب البيانات، “في العام الماضي، بالإضافة إلى روسيا، كانت هناك دولتان فقط شهدتا زيادة في الطلب على الذهب وهما الهند وتايلاند. واشترى الهنود ذهبا في 2024 أكثر بنسبة 5.5% عن العام 2023 وبلغت هذه المشتريات 802.8 طن، واستحوذوا بذلك على المركز الثاني عالميا من حيث الطلب على الذهب، أما التايلانديون، فقد زاد اهتمامهم بالمعدن الأصفر في 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 48.8 طن، وحلوا بذلك في المركز العاشر عالميا”.

ووفق الوكالة، “حافظ الصينيون على صدارة قائمة أكبر مشتري الذهب في العالم للعام الثاني عشر على التوالي، ويلغت مشترياتهم 815.5 طن بانخفاض بنسبة 10.4% مقارنة بالعام 2023، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، وانخفض الطلب على الذهب من قبل الأمريكيين بنسبة 16.9% ليصل إلى 209.9 طن. أما تركيا، التي احتلت المركز الرابع في القائمة، فقد شهدت انخفاضا في الطلب بنسبة 20.4% إلى 153.1 طن، كما ضمت قائمة العشر الأوائل إيران (69 طن)، وفيتنام (55.3 طن)، والمملكة العربية السعودية (50.3 طن)، ومصر (50.1 طن)”.