ما هي الدول الأكثر معاناة في العالم؟

كشف تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، “أن 82 % من الأزمات الإنسانية العالمية توجد في 20 دولة بينها 6 دول عربية”.

وبحسب تقرير اللجنة، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، “فإن 4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم”.

وبحسب التقرير، “بينما يتصدر السودان القائمة، فإن سوريا أصبحت ضمن الـ5 دول الأكثر تضررا لأول مرة منذ سنوات، ويقدر عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية في العالم بـ305 ملايين يتركز معظمهم في 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 11 في المئة من عدد سكان العالم”.

وبحسب التقرير، “تعاني تلك الدول من عمليات التهجيرة، ويوجد بها 77 في المئة من المهجرين في العالم، إضافة إلى أنها مسؤولة عن 30 في المئة من حجم المعاناة الناتجة عن الفقر على مستوى العالم”.

وأورد التقرير، “قائمة الـ 20 دولة بالترتيب كما يلي: السودان،الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية)، ميانمار، سوريا، جنوب السودان، لبنان، بوركينا فاسو، هايتي، مالي، الصومال، أفغانستان، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، النيجر، نيجيريا، أوكرانيا، واليمن”.

وأشار التقرير إلى أن “الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار”.