ما هي الدول التي أعلنت الثلاثاء أول شهر رمضان؟

أعلنت 17 دولة عربية أن اليوم الاثنين هو أول يوم في شهر رمضان، في حين تعذر رؤية الهلال في 4 دول أخرى.

ففي السعودية، وقطر والكويت والإمارات والبحرين واليمن، ومصر ولبنان وفلسطين، وكذلك السودان والعراق وسوريا، والجزائر وتونس وجيبوتي، وموريتانيا والصومال، جميعها حددت اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان.

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا عدم رؤية هلال رمضان، مشيرة إلى أن بداية الشهر الفضيل سيكون يوم غد الثلاثاء، كما أعلنت كل من إيران وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

هذا وتعتمد الدول الإسلامية على رؤية الهلال، لتحديد موعد أول أيام شه رمضان الكريم.