ما هي الدول العربية الأكثر قدرة على توليد الكهرباء من «طاقة الرياح»؟

كشفت وحدة أبحاث الطاقة، في تقرير لها عن “أكثر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح، حتى نهاية عام 2024”.

وأظهر التقرير، “تفوقًا لدول مصر والمغرب حيث أنه من بين أكبر 10 محطات طاقة متجددة عاملة في مصر، هناك 5 مزارع رياح يعود تاريخ أقدمها إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي”.

وذكر التقرير أن “طاقة الرياح في المغرب تمثّل ثاني أكبر مصدر لتوفير الكهرباء بعد الفحم، بنسبة تصل إلى 15.4%، مع احتضان البلاد أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في أفريقيا”.

وبحسب التقرير، فيما يلي “قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنهاية عام 2024، وهي كالآتي: مصر: 1.89 غيغاواط، المغرب: 1.29 غيغاواط، الأردن: 0.62 غيغاواط، السعودية: 0.40 غيغاواط، تونس: 0.25 غيغاواط”.

ووفق التقرير، “جاءت دول أخرى ضمن قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة طاقة الرياح بنهاية 2024، ومنها موريتانيا بسعة تشغيلية 130 ميغاواط، وتلتها الإمارات بسعة 99 ميغاواط، في حين بلغت سعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في جيبوتي نحو 59 ميغاواط، وفي عمان نحو 50 ميغاواط، وجاءت كل من الكويت والجزائر في ذيل القائمة، بسعة عاملة من طاقة الرياح بلغت 10 ميغاواط لكل منهما”.