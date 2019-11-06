الرئيسية | مال وأعمال

ما هي الشروط التي وضعها البنك الدولي لمساعدة لبنان؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 16:34
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

أدت احتجاجات مستمرة منذ عدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. [إنترنت]
أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة تكون ملتزمة بالحوكمة الرشيدة وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين.

حيث قال البنك في بيان، بعدما التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم أن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين هي الخطوة الأكثر إلحاحا في لبنان.

محتوى ذو صلة
مؤسسة النفط تُناقش مع الشركات النفطية آليات تنفيذ زيادة القدرة الإنتاجية

هذا ويأتي ذلك في وقت خفضت فيه وكالة موديز تصنيف لبنان السيادي إلى مستوى Caa2 تزامناً مع الاحتجاجات، ما يعزز احتمال إعادة جدولة الديون اللبنانية.

وأدت احتجاجات مستمرة منذ عدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، وإلى مزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة أصلاً.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن