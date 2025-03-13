ما هي الفرق المتأهلة وجدول المباريات في ربع نهائي «دوري أبطال أوروبا»؟

اكتملت مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لتحديد الفرق الثماني المتأهلة إلى ربع النهائي للموسم 2024-2025.

وبحسب مواقع رياضية، “أقيمت مباريات الإياب يومي 11 و12 مارس الجاري، بعد أسبوع من انتهاء لقاءات الذهاب، وتتنافس في هذه المرحلة الحاسمة أندية قوية تمثل خمسة من أقوى الدوريات الأوروبية: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، وفرنسا”.

ووفق المعلومات، فإن “الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025″، هي: “برشلونة (إسبانيا)- بايرن ميونخ (ألمانيا)- بروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)- أرسنال (إنجلترا) – إنتر ميلان (إيطاليا)، أستون فيلا (إنجلترا)- ريال مدريد (إسبانيا)، وتم تحديد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي مسبقا خلال القرعة التي أُجريت في فبراير الماضي، ولن تجرى قرعة جديدة”.

وبحسب المعلومات، “من المقرر أن تُلعب مباريات ربع النهائي في شهر أبريل المقبل، وفق المواعيد التالية:

برشلونة × بروسيا دورتموند: الذهاب: 8 أو 9 أبريل على ملعب برشلونة، الإياب: 15 أو 16 أبريل على ملعب بروسيا دورتموند.

بايرن ميونخ × إنتر ميلان: الذهاب: 8 أو 9 أبريل على ملعب بايرن ميونخ، الإياب: 15 أو 16 أبريل على ملعب إنتر ميلان.

أرسنال × ريال مدريد: الذهاب: 8 أو 9 أبريل على ملعب أرسنال، الإياب: 15 أو 16 أبريل على ملعب ريال مدريد.

باريس سان جيرمان × أستون فيلا: الذهاب: 8 أو 9 أبريل على ملعب باريس سان جيرمان، الإياب: 15 أو 16 أبريل على ملعب أستون فيلا”.