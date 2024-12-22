ما هي المصادر الغذائية الرئيسية لـ«فيتامينC» لتعزيز المناعة؟

يشهد العالم هذا الشتاء، ما يسمى بـ”الوباء الرباعي”، مع انتشار الإنفلونزا و”كوفيد-19″ وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) وعدوى فيروس نورو (Norovirus)، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز المناعة قدر الإمكان لمواجهة مخاطر العدوى.

ولمجابهة هذه المخاطر، نصح الخبراء الصحيون بتعزيز الجهاز المناعي من خلال ضمان الحصول على المزيد من “فيتامين C” من النظام الغذائي، والذي يعدّ أساسيا في عملية شفاء الجسم، حيث يساعد على حماية الخلايا.

وعرضت صحيفة ” ميرور”، “قائمة بالأطعمة التي تحتوي على كميات كافية من فيتامين C، لتعزيز المناعة في موسم البرد، وهي:

الفلفل الحلو: يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين C، وهو من أغنى المصادر الغذائية لهذا العنصر الغذائي الضروري، رغم أنه غالبا ما يتم تجاهله.

البروكلي: تحتوي 100غ من البروكلي على 89.2 مغ من فيتامين C، ويمكن تناوله نيئا أو مطهيا لتستفيد من فوائده.

الليمون: تحتوي 100غ من الليمون على 53 مغ من فيتامين C، لذا يمكن إضافته إلى النظام الغذائي سواء في الأطباق الحلوة أو المالحة في هذا الشتاء لمكافحة الفيروسات.

الغريب فروت: يعد من الفواكه الغنية بفيتامين C حيث تمنحنا 100غ منه نحو 31.2 مغ من الفيتامين، ويتمتع بمذاق حلو وحامض ومر بنفس الوقت، ما يجعل تناوله على شكل عصير أو استخدامه في إعداد الحلويات أفضل خيار للاستفادة من خصائصه.

ملفوف بروكسل: ينتمي إلى عائلة الكرنب أو الملفوف، وتحتوي 100غ من ملفوف بروكسل على 85 مغ من فيتامين C، ويفضل طهيه بالبخار للاستفادة بأكبر قدر من الفيتامين ومن مادة السولفورافين المضادة للجراثيم.