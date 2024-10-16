ما هي المناطق الأكثر سخونة في العالم؟

أصدر موقع “إلدورادو ويدر” المتخصص في رصد حالة الطقس، قائمة بالمناطق الأكثر سخونة في العالم خلال هذا التوقيت من العام.

وبحسب الموقع، “حلت 5 مدن عربية ضمن قائمة بالمناطق الأكثر سخونة في العالم، ووضعت مدينة منى السعودية على رأس المناطق العشر التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال هذه الفترة من السنة، فيما جاءت 4 مدن جزائرية، وبقعة في الجنوب العراقي، ضمن القائمة”.

ووفق الموقع، “سجلت المدينة السعودية– خلال هذا التوقيت من العام- متوسط درجة حراراة بلغ 42.6 درجة مئوية، حلت مدينة عين صالح الجزائرية في المرتبة الثانية بمتوسط حرارة بلغ 43.3 درجة، كما وردت 3 مدن جزائرية أخرى، كلها جنوبي البلاد، في القائمة هي برج باجي المختار (40.9 درجة) وإليزي (40.4) وعين قزام (40.3)، وجاء مطار البصرة الدولي في العراق في المرتبة السابعة على القائمة مسجلا 40.5 درجة مئوية”.

وبحسب الموقع، “حلت مدينة الأهواز الإيرانية أيضا ضمن قائمة المناطق العشر الأكثر سخونة عالميا، وضمت القائمة بلدة فيلا مونتس في بوليفيا مسجلة 41.4 درجة مئوية، وبيلما في النيجر بواقع 40.8 درجة، ومحمية مادكوي، في جنوب أفريقيا مسجلة 40.6 درجة مئوية”.

هذا ويشهد العالم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ويقول باحثون وعلماء إن “وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري التي يشهدها كوكبنا في الوقت الحالي وامتدادها تتجاوز أي حدث مماثل شهدته الأرض في الألفيتين الأخيرتين”.