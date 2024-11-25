ما هي الوظائف الأعلى أجراً في روسيا؟

ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية، أن “العاملين في القطاع المالي تصدروا قائمة الوظائف الأعلى أجرا في سبتمبر الماضي”.

وأظهرت دراسة لوكالة “نوفوستي” أن ​​”متوسط دخل العاملين في مجال المالية من الوسطاء وسماسرة الأوراق المالية ووكلاء التأمين بلغ في سبتمبر الماضي 209.3 ألف روبل (نحو 2.032 ألف دولار)”.

وبحسب الدراسة، “في المركز الثاني جاء موظفو النقل الجوي للركاب بدخل شهري بلغ في سبتمبر الماضي 200.7 ألف روبل (حوالي 1.950 ألف دولار)، أما المركز الثالث فقد تقاسمه الصيادون ومطورو البرمجيات براتب 188.2 ألف روبل (نحو 1.827 ألف دولار)”.

ووفق الوكالة، “شملت المراكز الخمسة الأولى العاملين في النقل البحري 179.6 ألف روبل (حوالي 1.743 ألف دولار) وفي إنتاج النفط والغاز 178.2 ألف روبل (نحو 1.73 ألف دولار)”.

يذكر أن (الدولار = 103 روبلات).