ما هي «بطاقة ناخب» المخصصة لانتخابات المجالس البلدية؟

في إطار استعداداتها لتنظيم انتخابات المجالس البلدية، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حملة توعية شاملة حول أهمية بطاقة الناخب وآلية الحصول عليها، مؤكدة أن لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته دون بطاقة انتخابية.

ما هي بطاقة ناخب؟

بطاقة رسمية تصدرها المفوضية لكل من قام بالتسجيل في سجل الناخبين ضمن البلديات المستهدفة. تحتوي على:

اسم الناخب

رقمه الوطني

تاريخ ميلاده

رقم البطاقة الخاص

معلومة مهمة: بدون هذه البطاقة، لا يمكنك التصويت.

التوجه إلى المركز الانتخابي الذي سجلت فيه مسبقاً. إحضار إثبات هوية (جواز سفر، كتيب عائلة، أو بطاقة شخصية). تقديم إثبات الهوية لموظف التحقق. استلام البطاقة بعد التوقيع في سجل الاستلام.

مراكز التوزيع هي نفسها مراكز الانتخاب، وستجد عليها لوحات دالة تشير إلى “مركز توزيع بطاقة ناخب”.

متى يبدأ التوزيع؟

يبدأ التوزيع في المواعيد التي تعلن عنها المفوضية .

. ساعات العمل: من 08:00 صباحاً إلى 02:00 ظهراً.

هل البطاقات جديدة؟

نعم. هذه بطاقات جديدة خاصة بانتخابات المجالس البلدية وتُستخدم مرة واحدة فقط، ثم تُسلّم لموظف الاقتراع عند التصويت.

البطاقات التي وُزّعت خلال عام 2021 غير صالحة لهذا الاقتراع، ويجب على كل ناخب استلام بطاقته الجديدة.

للاستفسار ومعرفة البلديات المشمولة وأرقام المراكز:

🌐 الموقع الرسمي: www.hnec.ly

📧 البريد الإلكتروني: info@hnec.ly

☎️ الرقم المجاني: 1441