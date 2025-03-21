ما هي خطوات التتويج في مسابقة «تحدي القراءة العربي»؟

للتتويج بطلًا في مسابقة تحدي القراءة العربي، يجب اتباع مجموعة من الخطوات والالتزام بمعايير التقييم التي تضعها اللجنة المنظمة.

وبحسب “مبادرة تحدي القراءة” تتمثل الشروط في:

1. قراءة 50 كتابًا وتلخيصها: قراءة 50 كتابًا في مجالات متنوعة مثل الأدب، العلوم، التاريخ، الدين، والثقافة العامة، وتلخيص كل كتاب في جوازات التحدي المخصصة للمسابقة.

2. اجتياز المراحل التنافسية:

المرحلة المدرسية: تنافس داخل المدرسة لاختيار أفضل القرّاء.

مرحلة المراقبة: تنافس على مستوى مراقبة التعليم لاختيار من يمثل المراقبة.

مرحلة المنطقة: تنافس على مستوى المنطقة التعليمية.

المرحلة المحلية: تنافس على مستوى ليبيا لاختيار من يمثلها على مستوى الوطن العربي.

التصفيات النهائية: تنافس بين أبطال الدول العربية في دبي لاختيار البطل العربي.

3. تطوير مهارات التحليل والتفكير النقدي: ليس فقط عدد الكتب مهمًا بل جودة القراءة، وفهم المحتوى، والقدرة على تلخيص الأفكار الرئيسية بأسلوب مميز، وإظهار قدرة على النقاش والحوار حول الكتب التي تم قراءتها.

4. التميز في معايير التقييم:

✔ التلخيص الجيد: قدرة على تلخيص الكتب بأسلوب واضح ومميز.

✔ الفهم العميق: إظهار فهم لمحتوى الكتب وقدرة على التحليل.

✔ القدرة على التعبير: مهارات لغوية قوية، تحدثًا وكتابةً.

✔ التأثير والإلهام: شخصية ملهمة قادرة على التأثير في الآخرين وتحفيزهم على القراءة.

5. المشاركة بثقة والتدرب على الخطابة: أثناء المنافسة النهائية، يخضع المشاركون لاختبارات في الخطابة والإلقاء والتحدث بطلاقة أمام لجنة التحكيم، ويجب أن يكون المشارك واثقًا من نفسه، وأن يعرض أفكاره بوضوح وقوة.

6. التحلي بروح التحدي والإصرار: التحدي ليس سهلاً، لكنه يحتاج إلى التزام وصبر واستمرارية، والقراءة يجب أن تصبح عادة يومية وليس مجرد متطلب للمسابقة.

وبخصوص “الجائزة والتكريم“، “الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي يحصل على جوائز مالية مرموقة وتكريم على مستوى الوطن العربي، ويصبح الفائز قدوة للطلاب في العالم العربي، ويشارك في فعاليات ثقافية وتعليمية”.