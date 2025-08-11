ما هي شروط التصويت في انتخابات المجالس البلدية؟

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المواطنين للمشاركة الفاعلة في اختيار مجلس بلديتهم في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025.

وذكرت المفوضية أنه يحق للناخب الإدلاء بصوته إذا توفرت فيه الشروط التالية:

* أن يتمكن من الحضور شخصياً يوم الاقتراع.

* أن يجد اسمه في سجل الناخبين بالمحطة التي يقترع فيها.

* أن يملك بطاقة (ناخب) الصادرة عن المفوضية في 2024 والخاصة بانتخاب المجالس البلدية.

* أن يقدم إثبات هوية يحمل صورته (بطاقة شخصية، جواز سفر، كتيب عائلة، أو أي إثبات رسمي).

وأكدت المفوضية أن المشاركة في انتخاب المجالس البلدية مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، وصوت كل ناخب هو ركيزة أساسية في عملية التعمير والتنمية المحلية.

هذا وتشكل انتخابات المجالس البلدية أحد الركائز الأساسية لتعزيز الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية. من خلالها يتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم الذين يديرون شؤون البلديات ويتخذون القرارات المتعلقة بالخدمات العامة والتنمية المحلية، ونجاح هذه الانتخابات يرتبط بشكل مباشر بمشاركة الناخبين ووعيهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، مما يضمن تمثيلاً حقيقياً يعكس تطلعات المجتمع المحلي.

والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تلعب دوراً حيوياً في تنظيم العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال تحديث سجلات الناخبين وتوفير بيئة مناسبة للاقتراع، كما تمثل انتخابات المجالس البلدية أيضاً فرصة لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي عبر بناء مؤسسات محلية قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية تلبي حاجات المواطنين.