ما هي فوائد الشاي وأضراره؟

ينتج مشروب الشاي الشائع عن طريق نقع أوراق نبتة الكاميليا الصينية، في الماء الساخن، ويتنوع الشاي في العالم، بين: الأبيض، الأصفر، والأخضر، والأسود، والأولونغ الصينيّ أو شاي التنين الأسود.

كشفت الدكتورة عايدة كريموفا، خبيرة التغذية الروسية، فوائد وأضرار تناول مختلف أنواع الشاي، ومن ينبغي عليه الامتناع عن تناوله.

وأكدت الدكتورة، على أنه من الخطأ تقسيم الشاي إلى نوعين- أسود وأخضر، لأن للشاي أنواعا كثيرة، ولكل نوع خصائصه المميزة.

ووفقا لها، أفضل أنواع الشاي والأكثر أمنا هو شاي أولونغ الصيني. هذا الشاي يحتوي على الكثير من الفيتامينات ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على تخفيض الوزن. ومع ذلك يجب على من يعاني من التهاب المعدة وتقرحات في الجهاز الهضمي الامتناع عن تناوله في فترة تفاقمها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الخبيرة، إلى أنه في فترة تفاقم هذه الأمراض، يمكن تناول نوع من الشاي يسمى puer . لأن هذا النوع لا يزيد حموضة المعدة. لذلك فهو شاي فريد، لأنه يساعد على التخلص من الحرقة والتسمم والتهابات الأمعاء والأثني عشرية.

ولكن مع ذلك يجب الامتناع عن تناول هذا الشاي في حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم، والزرق “الغلوكوما” وارتفاع ضغط الدم، وحصى الكلى وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتضيف، يجب تخمير هذا الشاي لفترة محددة، لأنه من أنواع الشاي القوية.

والشاي الأحمر “كركديه” له أيضا فوائد وأضرار. عند تناول هذا الشاي بصورة صحيحة تتحسن عملية التمثيل الغذائي والحالة الصحية.

ولكن من يعاني من: قرحة المعدة والأثني عشرية، وتصلب الشرايين، والأرق، الامتناع عن تناوله. كما أن هذا الشاي يلحق الضرر بالغشاء المخاطي لتجويف الفم عند تناوله ساخنا، وأما عند تناوله باردا فيسبب تراكم المادة المخاطية في المعدة والأمعاء. لذلك ينصح بتناوله دافئا فقط. ويذكر أن شاي الكركديه المركز يسبب الصداع النصفي والتهيج.