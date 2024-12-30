ما هي قائمة «الهواتف» التي لن تتمكن من استخدام «واتساب» مع بداية العام الجديد؟

ذكر موقع “مترو”، أنه و”مع بداية العام الجديد، سيواجه مستخدمو بعض الهواتف الذكية القديمة مشكلة في تشغيل “واتس آب، حيث أن أجهزة معينة لن تتمكن من تشغيل التطبيق بعد 1 يناير 2025“.

وبحسب الموقع، “سيؤثر التغيير على العديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك بعض طرازات “أندرويد” و”آيفون” القديمة”، وسيتوقف “واتس آب” عن دعم نظام التشغيل KitKat من “أندرويد” بالإضافة إلى أي إصدار أقدم، مع بداية يناير، ولكن ما يزال بإمكان بعض المستخدمين الذين تعمل أجهزتهم على نظام KitKat استخدام “واتس آب” بشرط أن تكون أجهزتهم قابلة للتحديث إلى نظام تشغيل أحدث”.

وقالت شركة “ميتا”، المالكة لـ”واتس آب”، إن “التغييرات جزء من التحديثات المنتظمة لضمان بقاء التطبيق آمنا وعمليا أثناء العمل مع الهواتف الأحدث”.

وبحسبميتا، “في وقت لاحق من عام 2025، سيتوقف دعم “واتس آب” لأجهزة “آيفون” من نفس العمر، وابتداء من 5 مايو، سيتوقف التطبيق عن العمل على إصدارات iOS الأقدم من 15.1″.

ووفق الشركة، “يمكن لبعض مستخدمي “آيفون” الذين يستخدمون أنظمة iOS الأقدم تحديث هواتفهم ببساطة، فإن بعض الهواتف التي ما تزال قيد الاستخدام لا يمكن تحديثها إلا إلى iOS 12.5.7، والهواتف في هذه الفئة التي ما تزال قادرة على استخدام “واتس آب” الآن، ولكنها لن تتمكن من ذلك اعتبارا من 5 مايو، هي iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus”.

وفيما يلي قائمة “هواتف أندرويد” المتأثرة بالتغيير اعتبارا من 1 يناير:

* سامسونغ: Galaxy S3، Galaxy Not2 Galaxy Ace 3، Galaxy S4 Mini.

* موتورولا: Moto G (1st Gen)، Razr HD، Moto E 2014.

* إتش تي سي: One X، One X+، Desire 500، Desire 601.

* إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini.

* سوني: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

هذا “وتؤثر هذه التغييرات على كل من تطبيق “واتس آب” العادي و”واتس آب بيزنس”.