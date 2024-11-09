ما هي متطلبات اعتماد المراقبين لانتخاب المجالس البلدية؟

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متطلبات اعتماد المراقبين لانتخاب المجالس البلدية، مشيرة إلى أن “عملية الاعتماد تتم بمكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاقها البلديات المستهدفة”.

أولا- المراقب المحلي: يجب أن ينتمي لأحدى منظمات المجتمع المدني وعليه إحضار الآتي: إشهار المنظمة التي ينتمي إليها، رسالة من المنظمة تحتوي أسماء مراقبيها، صورة شخصية الكترونية، صورة من إثبات الهوية، وتعبئة الاستمارات الآتية: استمارة (1) استمارة منظمة، استمارة (2) استمارة فرد، التوقيع على مدونة سلوك.

ثانيا- ممثل الإعلام المحلي: يجب أن ينتمي لمؤسسة إعلامية محلية ومسجلة لدى الدولة وعليه إحضار الآتي: رسالة من المؤسسة الإعلامية التي يتبعها، صورة شخصية الكترونية، صورة من إثبات الهوية، تعبئة الاستمارات الآتية: استمارة (1) استمارة منظمة، استمارة (2) استمارة فرد، التوقيع على مدونة سلوك”.

ثالثاً- وكيل المرشح: “يجب أن يتبع أحد المرشحين أو القوائم الانتخابية المترشحة، ولا يتم قبوله إلا بعد إصدار القوائم النهائية للمرشحين، ويجب عليه إحضار الآتي: صورة شخصية الكترونية، صورة من إثبات الهوية، توكيل رسمي من المترشح أو مترشحي القائمة، تعبئة الاستمارات الآتية: استمارة (1) استمارة منظمة، استمارة (2) استمارة فرد، التوقيع على مدونة سلوك”.