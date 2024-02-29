مبابي ضيف شرف على مائدة ماكرون و أمير قطر

حضر النجم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق، حسب ما ذكرت CNN.

وشارك مبابي أمس عددا من الصور عبر حسابه على منصة إكس، واحدة منهم جمعته بالرئيس الفرنسي و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الإليزيه بفرنسا، وواحدة ثانية ظهر فيها وهو يلقي التحية على سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون.

واكتفى مبابي بالتعليق على الصور برمز تعبيري لشكل الميدالية.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو وصور للقطة يهمس فيها أمير قطر بأذن مبابي، حيث أثارت اللقطة تكهنات الرواد حول فحوى الحوار الذي دار بين أمير قطر ومبابي وبجوارهما كان الرئيس الفرنسي.

وعبر حسابه على إكس، شارك الرئيس الفرنسي صورة له برفقة أمير قطر، معلقًا بما معناه “صاحب السمو ، عزيزي تميم..إنه لشرف لفرنسا أن ترحب بكم.. علاقاتنا هي شهادة حية على الصداقة الفرنسية القطرية”.

وأضاف: “فلنواصل العمل معا من أجل السلام في الشرق الأوسط واحترام القانون الدولي في جميع أنحاء العالم”.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان، مع نهاية عقده في ختام موسم 2024/2023، إذ ورد أنه وافق على الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لتقارير متعددة، منها لصحيفة “Le Parisien” وشبكة “ESPN”، نقلاً عن مصادر لم يتم ذكرها.