مبابي: فرنسا تجيد «اللعب القذر» عند الحاجة

حسم قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تأهل بلاده إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم، بعدما قاد “الديوك” للفوز على منتخب باراغواي بهدف دون رد، في مواجهة وُصفت بالمتوترة وأقيمت في أجواء حارة ومشحونة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وسجل مبابي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في النسخة الحالية من البطولة، و19 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل حضوره الحاسم في الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة طابعاً بدنياً قوياً وتوتراً واضحاً بين لاعبي الطرفين، وسط استفزازات متكررة من لاعبي باراغواي ومحاولات للضغط النفسي داخل أرضية الملعب، بينما اكتفى الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف بإشهار ثلاث بطاقات صفراء جاءت جميعها لصالح لاعبي فرنسا.

وعقب المباراة، خرج مبابي بتصريحات لافتة قال فيها إن فريقه كان يدرك طبيعة المواجهة منذ البداية، مضيفاً: “كنا نعرف نوع المباراة التي تنتظرنا، وتعاملنا معها بشكل جيد”.

وأضاف قائد فرنسا ونجم ريال مدريد أن البعض كان يظن أن المنتخب الفرنسي سيخوض اللقاء بأسلوب استعراضي، قبل أن يرد قائلاً: “اعتقدوا أننا سنأتي ببدلات رسمية ونلعب كرة جميلة فقط”.

وفي تصريح أكثر حدة، شدد مبابي على أن فريقه قادر على التكيف مع مختلف أساليب اللعب، قائلاً: “لا مشكلة لدينا في الدخول في الصراع البدني، ولا حتى في اللعب القذر، المهم هو الفوز”، مؤكداً أن المنتخب الفرنسي تفوق على خصمه حتى في هذا الجانب.

من جانبه، اعتبر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن المباراة كانت معقدة وصعبة، مشيراً إلى أن أسلوب باراغواي يعتمد على الاندفاع البدني والكثافة الدفاعية، ما جعل المواجهة أكثر خشونة وإيقاعاً منخفضاً.

وقال ديشان: “مواجهة منتخبات أمريكا الجنوبية دائماً معقدة، وقد تجاوزنا محطة مهمة”، مضيفاً أن فريقه حافظ على تركيزه رغم التوتر والاحتكاكات المتكررة بين اللاعبين.

وتعكس أجواء المباراة حالة الانفعال التي رافقت اللقاء، حيث شهدت لحظات مشحونة بين اللاعبين، قبل أن يحسمها مبابي بركلة جزاء منحت فرنسا بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وبهذا الانتصار، تضرب فرنسا موعداً مرتقباً في ربع النهائي مع المنتخب المغربي في مواجهة تعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022، الذي انتهى بفوز فرنسا بهدفين دون مقابل.