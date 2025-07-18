مبابي في دائرة الاتهام.. شيكات غير قانونية تثير زوبعة في فرنسا

أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق قضائي عقب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية “تراكفين” يتعلق بشيكات يُشتبه أن نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، أصدرها بشكل غير قانوني لخمسة عناصر من جهاز الأمن المركزي المكلف بحماية المنتخب.

التحقيق يركز على شبهات بغسل أموال وارتكاب أعمال غير معلنة، بعد أن أفاد التقرير المالي بوجود معاملات مالية غير نظامية استفاد منها خمسة عناصر شرطة وثلاثة عناصر أمن خاص.

وقالت صحيفة “لو كانار أونشينيه” إن مبالغ تتراوح بين 180 و300 ألف يورو دفعت كتعويضات سرية مقابل خدمات خاصة قدمها عناصر الأمن، من بينهم قائد الجهاز الذي رافق مبابي في رحلات خاصة.

من جهته، أصدر فريق مبابي بيانًا أكد فيه أن جميع الإجراءات تمت بشفافية وبما يتوافق مع القوانين، مشيرًا إلى أن اللاعب يتبرع بمكافآته مع المنتخب منذ كأس العالم 2022، وأن قائد الشرطة لم يتقاضَ أجراً عن مرافقة اللاعب.

من المتوقع عقد جلسة تأديبية لقائد الشرطة في الخريف، فيما يواصل التحقيق للكشف عن ملابسات القضية.