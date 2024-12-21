«مبابي» يتحول إلى «سانتا كلوز» في ريال مدريد.. فما القصة؟

فاجأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي زملاءه بمنحهم هدايا قيمة الواحدة منها 300 يورو، بمناسبة أعياد الميلاد في العام الأول له مع ريال مدريد.

وعانى مبابي مع الريال بسبب هبوط مستواه وانخفاض معدله التهديفي منذ قدومه في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكن قدم مستوى أفضل مؤخرا وساهم في فوز فريقه 3-0 أمام باتشوكا المكسيكي الأربعاء الماضي، في نهائي كأس إنتركونتيننتال بملعب “لوسيل” في قطر.

وذكر موقع “ريليفو” أن مبابي قرر نشر روح الأعياد بين زملائه في ريال مدريد، حيث تحول إلى “بابا نويل” أو “سانتا كلوز” وقام بتوزيع مجموعة من مكبرات الصوت الفخمة على أعضاء الفريق.

وأشار الموقع إلى أن مكبرات الصوت التي وزعها مبابي كانت من ماركة لويفي ذات الإصدار المحدود، وتعمل بتقنية البلوتوث ويصل سعرها إلى 300 يورو في السوق الأوروبي.

ويحمل هذا الإصدار الخاص اسم Sync with Kylian، وهو مستوحى من الإنجازات الرياضية لمبابي، ويتمتع بجودة عالية للغاية في توزيع الصوت.

وأفاد “ريليفو” أن مبابي يتلقى طلبات إعلانية وشراكات تجارية بشكل أسبوعي في مدريد، حيث تسمح له إحدى الشركات التي يرتبط بها بالفعل، إجراء عمليات التسليم المبكرة للمنتجات خلال فترة أعياد الميلاد.

يذكر أن اللاعب البالغ 23 عاما، نجح في تسجيل 12 هدفا وصنع هدفين في 22 مباراة لعبها مع ريال مدريد بكل البطولات حتى الآن.