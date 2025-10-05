فينيسيوس يتألق ومبابي يدعمه.. ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا مؤقتاً

في لفتة إنسانية مميزة، تنازل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تنفيذ ركلة جزاء لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فوز ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس ركلة الجزاء بنجاح، محرزًا هدفه الثاني في اللقاء، ليُتوَّج بجائزة رجل المباراة، في واحدة من أفضل عروضه هذا الموسم.

وعقب اللقاء، نشر مبابي عبر “إنستغرام” صورة له وهو يقبّل رأس فينيسيوس قبل تنفيذ الركلة، وكتب معلقًا: “دائمًا على قاربك”، في إشارة إلى الدعم والمودة بينهما. ورد فينيسيوس بإعادة نشر الصورة مرفقة بتعليق: “يا أخي، نحن معًا في هذا الأمر.”

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح المدرب تشابي ألونسو أن قرار تنفيذ ركلة الجزاء كان بالتفاهم بين اللاعبين، رغم أن مبابي هو المنفذ الأول هذا الموسم، حيث سجّل في جميع المباريات السابقة.

وبهذا الفوز، استعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الليغا مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة برشلونة أمام إشبيلية.

