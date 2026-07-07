مبابي يرد على إساءة عنصرية من مسؤولة باراغواي: جهلك أساء إلى بلدك

رد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي على تصريحات عنصرية صادرة عن السيناتورة الباراغوايانية سيليست أماريلا دي بوتشيا، بعد تعرضه لهجوم عبر الإنترنت عقب مواجهة فرنسا وباراغواي في كأس العالم 2026.

وجاءت الإساءة عقب فوز منتخب فرنسا على باراغواي في دور الستة عشر من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سجل مبابي هدف الانتصار من ركلة جزاء، ليقود منتخب بلاده إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وكتبت السيناتورة الباراغوايانية سيليست أماريلا دي بوتشيا تعليقًا على منشور يتعلق بالمهاجم الفرنسي، تضمن عبارات عنصرية ومسيئة، إذ قالت: “بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلًا من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي”.

ورد كيليان مبابي على صورة للسيناتورة عبر منصة “إكس”، قائلًا: “امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك ولا تمثلين باراغواي”.

وأضاف نجم المنتخب الفرنسي: “بسبب جهلك وعنصريتك، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة كي تسيء إلى سمعة بلدها”.

وأكد مبابي أنه لن يمنح مثل هذه التصرفات مساحة لنشر الكراهية والعنصرية، مشددًا على رفضه استخدام أي منصة لنشر الإساءة ضد الآخرين.

من جانبها، أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري عن غضبها من تصريحات السيناتورة الباراغوايانية، ووصفتها بأنها غير مقبولة.

وقالت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”: “إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة لأنها تصدر عن شخصية سياسية”.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار الجهود الدولية لمكافحة العنصرية في كرة القدم، حيث تواجه شخصيات رياضية ولاعبون حول العالم بشكل متكرر إساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Je suis absolument scandalisée par les propos de la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla.



La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible.



Ces propos sont abjects, indignes et d’autant plus inacceptables qu’ils émanent… — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) July 6, 2026