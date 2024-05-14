مبابي يرفض الإعلان الكشف عن ناديه الجديد بانتظار «الوقت المناسب»

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي الكشف عن وجهته المقبلة بعد باريس سان جيرمان، في انتظار “الوقت المناسب”.

جاء ذلك بعد نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، للمرة الخامسة على التوالي.

سُئل قائد منتخب فرنسا عن امتناع باريس سان جيرمان عن تكريمه، فأجاب: “ما هو الوداع الذي تستحقه؟ منذ اللحظة التي يمنحك فيها الناس الحب، لا نحاول أبداً حساب حب الناس. لا أستطيع سوى أن أكون سعيداً بما تلقيته. يمكنك دائماً الحصول على أفضل، وعلى ما هو أسوأ، لكنني اخترت أن أكون راضياً بما لديّ”.

ورداً على سؤال عن وجهته المستقبلية، في ظلّ تكهّنات بانضمامه لريال مدريد، قال مبابي: “في الحياة عليك أن تأخذ وقتاً لكلّ شيء. الأمر الوحيد الذي يجب معرفته هو أنني سأغادر باريس سان جيرمان. قد يكون غير مناسب معرفة الباقي”.

“نتوقع دائماً المزيد”

وسُئل عن موسه مع النادي، فأجاب: “عندما تكون لاعب كرة قدم، ليس لديك الكثير من الوقت لتحليل اللحظة الحالية، عليك دائماً التفكير في اللحظة التالية. وعندما تتوقف أشياء كهذه… فمن الخطأ بالنسبة إلينا، نحن اللاعبين الكبار، أن نصبح عاطفيين بعد فوات الأوان”.

وتابع: “أجريت دوماً تحليلين هذا الموسم: إذا تحدثنا عن اللاعب الذي أنا عليه، فإننا نتوقع دائماً المزيد وهذا أمر طبيعي. ولكن لو قيل لي في يوليو الماضي إنني سأحقق هذا الموسم، لكنت قد وقعت بكلتا يديّ وتبرّعت بدمي”.

وزاد: “بلوغ ذلك لم يكن متوقعاً، أنا سعيد جداً بالطريقة التي ينتهي بها الأمر. أشخاص كثيرون يعتقدون بإمكانية أن تكون النهاية أفضل، ولكن بعد ما حدث معي، لم أُرد أن أرى نصف الكوب فارغاً وليس ممتلئاً… أنا سعيد جداً بهذه الطريقة”.