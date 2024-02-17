«مبابي» يسدل الستار على رحلته مع باريس سان جرمان

أسدل الستار على واحدة من أكثر قصص كرة القدم إثارة ومللاً في آن واحد،وذلك بعد سنوات من الشد والجذب، والتقارب والتنافر، وآلاف التقارير الإعلامية والتدوينات والتكهنات في شأن مستقبل نجم كرة القدم الفرنسي كليليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث أخبر مبابي، (25 سنة)، إدارة ناديه بقرار الرحيل مجاناً فور نهاية عقده في الـ30 من يونيو (حزيران) المقبل، ليصبح أخيراً لاعباً حراً بعد سبع سنوات من انضمامه إلى الفريق الباريسي.

وأنهى قرار مبابي حلم باريس سان جيرمان في الحفاظ على جوهرته الأثمن فيما فتح الباب أمام ريال مدريد الإسباني لدخول الموسم المقبل (2024 – 2025) بقائمة لاعبين يمكن اعتبارها فريق الأحلام الجديد في كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وكشف الصحافي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو عن أن سان جيرمان ومبابي سيتواصلان معاً خلال الأشهر المقبلة عبر الطرق الرسمية وغير الرسمية للاتفاق على الشروط النهائية للخروج، وبذلك يكون باريس سان جيرمان قد استسلم معركة الحفاظ على مبابي وأصبحت مسألة خروج النجم الشاب من العاصمة الفرنسية إلى استاد “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد مسألة وقت فقط..

وشهد الصيف الماضي أزمة كبرى بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بعد رفضه التوقيع على تمديد لعقده الحالي، وإبلاغ النادي كتابياً بأنه ينوي الرحيل مجاناً، لكن في تطور مفاجئ عاد مبابي إلى ملعب “حديقة الأمراء” بناءً على ما وصفها النادي في بيان رسمي بأنها “محادثات بناءة وإيجابية جداً بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي”.

وبدا أن المحادثات التي لم يتم الكشف عن فحواها قد أغلقت أبواب رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، مما يحذف المشهد المتوقع بانتقال الفتى الذهبي الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان مبابي نال إعجاب ريال مدريد لفترة طويلة، وذكرت تقارير أن العملاق الإسباني سبق أن تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو (215.50 مليون دولار) لضم مبابي من باريس سان جيرمان، لكنه رفض عام 2021.

وخلال صيف 2022 كاد مبابي يرحل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده السابق قبل نهائيات كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر المالكة لنادي باريس سان جيرمان، ثم فجأة مدد عقده مع بطل فرنسا.

وبينما لن يدفع ريال مدريد أية مبالغ إلى باريس سان جيرمان للحصول على توقيع مبابي، لكن تبقى التفاصيل المالية الخاصة باللاعب على رأس الاتفاقات التي يجب الوصول إلى نقطة التقاء فيها،

وحول التفاصيل المالية، يرغب ريال مدريد في الحفاظ على هيكل رواتبه، وهو ما لا يتناسب مع الراتب السنوي الذي كان يحصل عليه مبابي في باريس سان جيرمان والبالغ 21.4 مليون جنيه استرليني (26.93 مليون دولار) بعد خصم الضرائب، ، لكن بحسب تقارير صحافية إسبانية فإن المقترح المالي المقدم من ريال مدريد إلى مبابي أقل بكثير من ذلك الذي تم تقديمه في صيف 2022 وبالطبع أقل من راتبه الحالي.

ويعول ريال مدريد على رغبة اللاعب في الانتقال إلى مشروع بطل القرن في أوروبا بحثاً عن احتلال مكانة مرموقة في العقد المقبل، بخاصة بعد نهاية عصر الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ريال مدريد على استعداد لجعل مبابي هو صاحب الدخل الأعلى في النادي، متجاوزاً الراتب الثابت الذي يتقاضاه جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، والبالغ 10.3 مليون جنيه استرليني (12.96 دولار) في الموسم الواحد، إضافة إلى دفع قرابة 85.5 مليون جنيه استرليني (107.6 مليون دولار) كمكافأة للاعب.

وإذا نجح ريال مدريد ومبابي في الاتفاق على كل شيء ليحمل النجم الفرنسي قميص النادي الملكي، سيكون ذلك بمثابة تعزيز هائل لتشكيلة “لوس بلانكوس” الحالية، ليبدأ الفريق الموسم المقبل بخط هجوم ناري يضم في العمق لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام ومن أمامه مبابي في قلب الهجوم، وعلى الجانب الأيمن البرازيلي رودريغو، وعلى الجهة اليسرى الساحر البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور.

وكان مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان قادماً من موناكو في أغسطس (آب) 2017 مقابل 180 مليون يورو (194 مليون دولار) ليصبح ثاني أغلى لاعب بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل لبطل فرنسا في العام ذاته مقابل 222 مليون يورو.

ويتصدر اللاعب الذي ساعد فريق العاصمة على الفوز بخمسة ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب لكأس فرنسا، قائمة هدافي سان جيرمان على مر العصور برصيد 243 هدفاً في 290 مباراة.