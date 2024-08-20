«مبابي» يطلب 55 مليون يورو من «باريس سان جيرمان»

تحدثت صحيفة “لو موند” الفرنسية، “عن أزمة جديدة تلوح في الأفق بين النجم كيليان مبابي، وباريس سان جيرمان الفرنسي بسبب المستحقات العالقة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه، “وعلى الرغم من مرور حوالي شهرين على نهاية عقد “مبابي” مع النادي الفرنسي، إلا أن اللاعب وباريس سان جيرمان لا يزالان في نزاع قانوني”.

ووفقا للصحيفة، أحال “مبابي” شكواه ضد باريس سان جيرمان إلى اللجنة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” واللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي، بسبب عدم حصوله على أجور ومكافآت مستحقة بقيمة 55 مليون يورو”.

ووفق الصحيفة، “يشمل هذا المبلغ الدفعة الأخيرة من مكافأة التوقيع التي تصل إلى 36 مليون يورو، والتي كان من المقرر أن يتسلمها اللاعب في فبراير الماضي، بالإضافة إلى رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده (أبريل، مايو، يونيو)، إلى جانب ما يعرف بـ”المكافأة الأخلاقية” لهذه الفترة”.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “أن ممثلي “مبابي”، أرسلوا إلى باريس سان جيرمان إشعارا رسميا في منتصف يونيو يطالبون فيه بتسوية هذه المبالغ”.

وأشارت الصحيفة، “إلى أن “اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية تتمتع بسلطة تأديبية وقد تفرض حظرا على انتقالات باريس سان جيرمان في حال “عدم دفع المبالغ المستحقة” من قبل النادي الفرنسي للاعب”.

وأوضحت أن “الأندية المشاركة في مسابقات اليويفا يجب أن تقدم دليلا على أنها لا تعاني من متأخرات في دفع رواتب موظفيها قبل 28 فبراير الذي يسبق موسم الترخيص، لذلك قد يسحب اليويفا ترخيص باريس الخاص بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2024-2025، بسبب عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بترخيص الأندية والجدوى المالية”.