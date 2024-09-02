مبابي يفتتح سجله التهديفي بثنائية في بيتيس

قاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لفوز صعب على ريال بيتيس، الأحد، في الدوري الإسباني، مفتتحا مسيرته التهديفية بثنائية في الشوط الثاني من المبارة، ليحقق الفريق الملكي حامل لقب الدوري ثاني انتصار له بالمسابقة هذا الموسم.

وسجل مبابي الذي انضم إلى النادي الملكي هذا الصيف قادما من باريس سان جرمان باكورة أهدافه في “الليغا” في الدقيقة 67، قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وهيمن ريال مدريد على الكرة، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع بيتيس المنظم حتى الدقيقة 67، عندما سجل مبابي هدفا من مسافة قريبة مستغلا تمريرة رائعة بالكعب من زميله لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي.

وحسم قائد منتخب فرنسا الفوز في الدقيقة 75 من علامة الجزاء، بعدما عرقل حارس المرمى روي سيلفا مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.

وتقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.