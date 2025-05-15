مبابي يقتحم السباق.. حلم الحذاء الذهبي الأوروبي يتعثر أمام محمد صلاح

بدأ حلم النجم المصري محمد صلاح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي بالتلاشي، بعد دخول النجم الفرنسي كيليان مبابي بقوة على خط المنافسة، في وقت يواصل فيه السويدي فيكتور غويكيريس تصدر الترتيب.

ورغم تصدر صلاح، مهاجم ليفربول، سباق الهدافين في الدوريات الأوروبية لفترة طويلة، بفضل تسجيله 28 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن تراجع مستواه التهديفي في المباريات الأخيرة، حيث أحرز هدفاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات، قد يُفقده فرصة تحقيق الجائزة التي استعصت عليه طوال مسيرته.

ويحتل المهاجم السويدي فيكتور غويكيريس، نجم سبورتنغ لشبونة، صدارة السباق برصيد 38 هدفاً في الدوري البرتغالي. ورغم أن أهداف الدوري البرتغالي تُحتسب بـ1.5 نقطة فقط في ترتيب الحذاء الذهبي، مقارنة بـ2 نقطة لهداف الدوري الإنجليزي، إلا أن مجموع نقاط غويكيريس يبقيه متقدماً على صلاح.

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف واحد إضافي على الأقل ليتجاوز غويكيريس بالنقاط، في حال لم يسجل الأخير في مباراته الأخيرة هذا الموسم.

من جانبه، عاد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بقوة إلى دائرة المنافسة، بعدما رفع رصيده إلى 28 هدفاً في الدوري الفرنسي، معادلاً حصيلة صلاح.

ومع تبقي مباراتين لكل من صلاح ومبابي قبل نهاية الموسم، تبدو فرص مبابي أكبر في تحسين رصيده التهديفي، خاصة في ظل تألقه المستمر في الأسابيع الأخيرة، ما يجعل النجم المصري مطالباً باستعادة حسه التهديفي سريعاً إذا أراد الحفاظ على حظوظه.

ورغم تحقيقه لقب هداف الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات، إلا أن محمد صلاح لم يسبق له الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، وهي جائزة تُمنح سنوياً لأكثر اللاعبين تسجيلاً في الدوريات الأوروبية، مع احتساب معامل نقاط خاص بكل دوري.

وفي ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثي غويكيريس، مبابي، وصلاح، يبقى الحسم بيد الجولة الأخيرة، التي قد تحمل مفاجآت تُعيد رسم ترتيب القمة.