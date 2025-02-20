«مبابي» يقود «ريال مدريد» إلى نهائي «دوري الأبطال».. الأندية المتأهلة ومواعيد المباريات

قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز مستحق على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 مساء الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتكفل مبابي بتسجيل ثلاثية “هاتريك” الريال في الدقائق 4، 33، 61، بينما أحرز نيكو غونزاليس هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر سيتي في الدقيقة “90+2” بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة من المصري عمر مرموش.

واختير مبابي كأفضل لاعب في هذه المباراة عن جدارة.

وجدد ريال مدريد حامل اللقب فوزه ذهابا على “السيتي” بعد أن تغلب عليه 3-2 في عقر داره الأسبوع الماضي.

ويلتقي ريال مدريد في ثمن النهائي جاره أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن الألماني بموجب القرعة التي ستسحب الجمعة.

وقال مبابي بعد انتهاء المباراة: “كانت ليلة مثالية. أردنا التأهل. تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال منطقي”.

وتابع المهاجم الفرنسي: “نحن أقوياء على ملعبنا ومن الرائع أن نسعد جماهيرنا”.

وبعد فوزه 3-2 ذهابا و3-1 إيابا، تخطى ريال مدريد بطل إنجلترا بنتيجة 6-3 في مجموع اللقاءين.

وبأهدافه الثلاثة، رفع مبابي رصيده في هذا الموسم من البطولة القارية إلى 7 أهداف في 10 مباريات، وإلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي | كيليان مبابي يٌشعل القمّة ! النجم الفرنسي يرفع الكرة بحارس سيتي إيديرسون ويعلن افتتاح النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 4🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/bHK1P2FRo7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

EL HOMBRE DEL PARTIDO pic.twitter.com/DzvIizmphU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 19, 2025