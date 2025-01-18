«مبابي» يوجّه رسالة نارية بعد فوز «الريال» المثير في دوري «كأس الملك»

تأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه سيلتا فيغو 5-2 في الأشواط الإضافية، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وجاء هذا الفوز للريال ليصالح جماهيره عقب الخسارة الكبيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية يوم الأحد الماضي.

ووجه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد رسالة نارية بعد الفوز على سيلتا فيغو ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وشارك مبابي أساسيا ضد سيلتا فيغو وسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ونشر مبابي صورة عبر حسابه بموقع “إنستغرام” مشيرا بإصبعه إلى شعار ريال مدريد وعلق:” لا تعبث مع هذا الشعار” في رسالة نارية لمنافسي ريال مدريد.

ولحق الريال بأندية برشلونة وأوساسونا وبلنسية وأوساسونا وريال سوسيداد وليغانيز وأتلتيكو مدريد، مكملا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 37 عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 83 سجل جوناثان بامبا الهدف الأول لسيلتا فيغو، قبل أن يدرك ماركوس ألونسو التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ومر الشوط الإضافي الأول بدون جديد، لكن إندريك سجل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 108 بالشوط الإضافي الثاني، وبعده بأربع دقائق أضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الرابع.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني، سجل إندريك الهدف الخامس للريال والثاني له في المباراة.